Gal mand efter påkørsel: Slår kvindelig bilist i ansigtet

En køretur endte lettere dramatisk for en 23-årig kvindelig bilist. Lørdag eftermiddag kom hun kørende på Karen Blixens Boulevard i det vestlige Aarhus, da hun kom til at køre ind i en bil.

Kvinden ramte en 33-årig mands bil, da hun kom kørende, og det blev manden gal over. Så gal, at han bagefter med vilje valgte at køre sin bil ind i kvindens.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Men episoden sluttede ikke her. Manden var stadig så gal, at han efter bilsammenstøddende angiveligt valgt at slå den 23-årig kvinde i ansigtet.

Det var her på Karen Blixens Boulevard i det vestlige Aarhus, at en 23-årig kvinde kørte ind i en mand, som bagefter angiveligt slog hende i ansigtet. Foto: Google Maps