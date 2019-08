Gæster i shoppingcenter skal give miljøet en hjælpende hånd

Bruuns Galleri vil have deres årligt 11 millioner besøgende til at tænke mere over deres miljøvaner, når de bevæger sig rundt på indkøb i shoppingcenteret.

Derfor har de skabt projektet ”Act for good”, hvor de blandt andet inviterer deres besøgende til at komme med deres egne gode råd og klima-fif til, hvordan vi hver især kan ændre vores vaner, og på den måde lade vores adfærd hjælpe på klimaudfordringerne.

Læs også Bedsteforældre melder sig ind i klimakampen

- Det er i høj grad os som butikscenter, der skal være miljøvenlige. Men vi vil også gerne gøre opmærksomme på, at den enkelte forbruger med nogle små adfærdsændringer kan gøre en kæmpe forskel, siger centerchef i Bruuns Galleri, Claus Brændgaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

De gode fifs opfordrer Bruuns Galleri deres kunder til at dele på centerets Facebookside, for at de kan inspirere andre og på den måde give miljøet en hjælpende hånd. Enkelte af dem vil desuden blive gjort synlige fysisk i centeret.

Claus Brændgaard, centerchef hos Bruuns Galleri, mener at Bruuns Galleri har et ansvar for at sætte et så grønt fodaftryk som muligt. Foto: Bruuns Galleri

Butikscenteret genbruger og sparer på strømmen

Hos gæsterne i Bruuns Galleri falder det nye projekt i god jord:

- Jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning. Det er jo et sted, hvor der kommer mange mennesker, som kan se det og lægge mærke til det. Det er godt, at de tager initiativ, og at de også bidrager til miljøet, siger Aleksander Nyvang Halwas Hansen fra Randers til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi er som shoppingcenter ellers en belastning. Så vi har behov for at sige, at det fodaftryk, vi laver, det er så grønt som overhovedet muligt. Claus Brændgaard, centerchef i Bruuns Galleri

Det er ikke kun gæsterne, der skal tage et ansvar for at gøre en forskel. Også Bruuns Galleri selv og butikkerne i centeret arbejder mod, at blive så energivenlige som muligt. Blandt andet ved hjælp af affaldssortering og genbrug af madrester.

- Vi er som shoppingcenter ellers en belastning. Så vi har behov for at sige, at det fodaftryk, vi laver, det er så grønt som overhovedet muligt, siger centerchef i Bruuns Galleri, Claus Brændgaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Madkværnen i Bruuns Galleri bruges flittigt af de mange restauranter og cafeer i centeret. Madresterne ender som gødning. Foto: Bruuns Galleri

Ca. 44% af affaldet fra butikscenteret genanvendes. For eksempel bliver pap, papir og plast og madrester til biogas og gødning. De øvrige 56% bliver brugt til at lave fjernvarme til aarhusianernes boliger.

Madresterne fra de mange spisesteder og restauranter ender i en stor fælles madkværn, hvor madresterne senere bliver omdannet til gødning.

Læs også Der ryger 6.000 ton mindre affald ud end tidligere

Samtidig er alt elektrisk lys i centret er udskiftet til LED-pærer, og hvis man går en tur igennem Bruuns Galleri en sen aftentime eller tidlig morgen, så vil man opleve, at rulletrapperne holder stille – også for at reducere elforbruget.