Gæster fik maling på bukserne under cirkusforestilling

Rundt omkring i lygtepælene i Østjylland har man den seneste tid kunne se en masse valgplakater, men man har også kunnet se plakater for en ny cirkusforestilling, der hedder Yakari og lille Torden.

Plakaten er rød og forestiller en lille indianer og en hest.

Den forestilling var Stina Jørgensen fra Randers fredag inde og se sammen med sin kæreste og sit barn. Men det var ikke lige så hyggeligt, som hun havde håbet på. I pausen opdagede hun nemlig, at de havde fået rød og blå maling bag på deres bukser.

Det var der også andre, der havde.

Stina Jørgensen har taget billeder af familiens bukser efter forestillingen. Foto: Privatfoto

- Vi er omkring 17, der tager fat i dem (cirkusfolkene, red.) og siger, at vi har fået maling på tøjet. Hun bliver lidt sur, hende vi siger det til. Vi bliver lidt irriteret over det, siger Stina Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Og det er især den kvindelige medarbejders reaktion, som hun er irriteret over.

- Hun (cirkusmedarbejderen) siger til en dame, at de bukser, hun har på, er ret grimme i forvejen. Det er ikke okay, sådan siger man selvfølgelig ikke til gæsterne, der har fået ødelagt tøjet, siger Stina Jørgensen og tilføjer:

- Det er ikke den bedste og mest professionelle måde at tackle det på. Hun holder også en dames top op og siger: ”Hun er kommet med det her telt”.

Ude efter sensation

Kvinden, som de talte med, var cirkusartist og medejer af Cirkus Trapez, Isabella Enoch.

Hun siger selv, at hun forsøgte at være sjov, da kvinden havde bukser på lignende hendes egne. Den type bukser, som er hullede og slidte, når man køber dem. Toppen kommenterer hun ikke på.

- Det var ikke ondskabsfuldt ment, forklarer Isabella Enoch og siger samtidig, at de både har givet folk penge tilbage, fjernet malingen på nogle bukser og returneret billetprisen for andre, alt efter hvad folk ønskede.

- Det er en speciel gruppe mennesker, der gerne vil lave sensationer, siger Isabella Enoch og tilføjer, at det virkede, som om nogle udnyttede, at de gav penge tilbage.

- Jeg tror, at nogle har hørt rygter, om at vi gav penge, fordi en kvinde sagde, at hun havde fået noget på sin kjole, men jeg kunne ikke se noget, fordi der måske var 50 farver på kjolen. Så sagde jeg, at jeg gerne ville beholde kjolen, men hun er ikke kommet med den, men hun fik penge, siger hun.

Malet ved en fejl

Ifølge Isabella Enoch blev bænkene malet ved en fejl. Normalt maler de aldrig bænkene en dag, hvor der er forestilling, og de troede, at de var tørre til forestillingen.

- Vi skulle have malet stængerne i teltet, men ikke siddepladserne, men det er de kommet til. Vi vidste ikke, at de ikke var helt tørre. Vejret var godt, men måske luften var for fugtig, siger hun og uddyber:

- Det er sådan noget, som kan ske, men som ikke burde ske.

Bænkene er nu tørre, men for at være helt sikker på, at fejlen ikke sker igen, har de dækket alle siddepladser til med stof.

Selvom Cirkus Trapez forsøgte at gøre det godt igen, så er Stina Jørgensen ikke tilfreds.

- Hvis nu hun havde tacklet det pænt, så havde jeg måske lidt bedre kunne acceptere det, men at man reagerer på den måde og kalder folks bukser grimme og en top for et telt, det synes jeg, er helt uacceptabelt, siger hun.

Isabella Enoch fra Cirkus Trapez slutter af med at fortælle, at cirkusset har fået stjålet alle deres indianertrommer af ubudne gæster, der også har væltet deres ting og efterladt alkoholsodavand i deres telt. Det mener hun er værre end deres fejl.

- Det er sådan nogle ting, jeg synes, der er frygteligt, fordi de gør med vilje. Vi har jo ikke gjort det med malingen med vilje, siger Isabella Enoch.

