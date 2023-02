Gæster fik lov at holde Esbens kongeboa

Vinterferiens anden dag - søndag - var dyrenes dag. Det benyttede Plantorama i Horsens sig af med at invitere dyreinteresserede indenfor til en unik mulighed for at komme tæt på en række sjældne dyrearter som et niringet bæltedyr og krybdyr som kongeboaen og dumerilvaranen. Parret Esben Pedersen og Louise Christensen havde dyrene med sig fra deres hjem i Fjerritslev i Nordjylland. Sammen driver deres egen private zoo på hobbyplan. Offentligheden har ikke adgang til et syn af deres sjældne dyr i hverdagen.



Det niringede bæltedyr er den eneste gumleart, som er lovlig at holde i Danmark. Foto: Martin Littau Herlevsen, TV SYD

- Vi vil egentlig bare gerne have vores egen lille dyrepark for hyggens skyld, siger Esben Pedersen. Derfor er de ofte rundt i landet og vise udvalgte dyr frem under navnet Northern Exotics. Søndag havde de to bæltedyr med sig, som der ifølge Esben Pedersen kun er fire af i landet. - Vi får altid 1000 spørgsmål fra folk, og ser man på bæltedyret, så er der jo aldrig nogen, som får mulighed for at sætte en finger på det. Det er jo super spændende for dem, der kommer, siger han.

Dumerilvaranen har sin oprindellse i Sydøstasien. Foto: Martin Littau Herlevsen, TV SYD

Udover to bæltedyr har parret 20 varaner, 50 slanger, 20 leguaner, skildpadder, ugler og kænguruer. Alle dyr på et landsted, hvor forholdene og pladsen er i orden. Med sig havde de en kongeboa, som gæsterne havde mulighed for at holde. En hvid slange, som Esben Pedersen skød til at være 2,5 meter lang og 15 kilo tung. Gæsterne kunne også nyde synet af en dumerilvaran, som ifølge Esben Pedersen ikke opdrættes i Europa på nuværende tidspunkt.

Kongeboaen er en kvælerslange, som normalt lever i Syd- og Mellemamerika. Foto: Martin Littau Herlevsen, TV SYD