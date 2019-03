Gård i brand: Brandfolk bankede hul i taget

Klokken 03.45 gik alarmen hos Østjyllands Brandvæsen. Der var udbrudt brand på en gård ved Mårslet.

- Vi bliver kaldt ud til gårdbrand på Mustrupvej, fortæller indsatsleder Thomas Jørgensen fra Østjyllands Brandvæsen.

Røg fra stuehuset på gården ved Mustrupvej ved Mårslet. Foto: Local Eyes

Da brandvæsenet kom derud, var politiet allerede på stedet.

- De melder til os, at alle personer er ude. Det er stuehuset, der brænder, siger indsatslederen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han havde forsøgt at slukke branden med vandslanger, og han har muligvis fået lidt røg. Han var meget forvirret, men det er klart, når man vågner midt om natten, og der er udbrudt brand i ens hus. Thomas Jørgensen, indsatsleder, Østjyllands Brandvæsen.

Den mandlige beboer i huset var en smule chokeret, da brandvæsenet ankommer til stedet.

- Han havde forsøgt at slukke branden med vandslanger, og han har muligvis fået lidt røg. Han var meget forvirret, men det er klart, når man vågner midt om natten, og der er udbrudt brand i ens hus, fortæller Thomas Jørgensen.

Østjyllands Brandvæsen sendte deres 11 meter lange stige op for at kunne banke hul i taget og slukke branden. Foto: Local Eyes

Slår hul i taget

Brandmændene kunne se, at røgen kom fra den øverste del af huset.

- Der er kraftig røgudvikling fra førstesalen oppe omkring skorstenen. Den er flækket og har antændt huset, fortæller indsatslederen.

Vi sender røgdykkere op og får banket hul i taget og sikret os, at den ikke spreder sig. Thomas Jørgensen, indsatsleder, Østjyllands Brandvæsen.

Derfor tager Østjyllands Brandvæsen deres 11 meter lange stige i brug.

- Vi sender røgdykkere op og får banket hul i taget og sikret os, at den ikke spreder sig, siger Thomas Jørgensen.

Østjyllands Brandvæsen når at slukke branden på 1. sal, inden ilden spredte sig til den resterende del af huset. Foto: Local Eyes

Førstesalen havde taget skade på grund af branden, men ellers slap den resterende del af stuebygningen for store skader - med undtagelse af taget, fortæller Thomas Jørgensen.

- Vi når at få slukket den, så skaderne ikke bliver så store på selve huset.

Alle beboere nåede at komme sikkert ud af huset. Ifølge indsatslederen er de i god behold, og er nu indlogeret på et hotel, imens skadeservice er ude for at undersøge stedet tirsdag.