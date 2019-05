Fyrværkeri affyret mod politiet: Svarede igen med tåregas

Flere af Stram Kurs folketingskandidater var mandag eftermiddag på besøg i Gellerup i det vestlige Aarhus.

Her opstod der uroligheder i blandt nogle unge, da folketingskandidaterne forlod området ved E&P huset i Gellerup.

- Der var en 13-årig dreng, som ikke ville lytte efter. Ham fik vi en snak med, fortæller politiinspektør hos Østjyllands Politi Jesper Bøjgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Det udviklede sig og en medarbejder fra politiets forebyggelsessektion tog fat i den 13-årige dreng for at tale med ham, men det fik drengen til at skubbe betjenten i brystet, og der opstod uroligheder blandt de unge, som blev bedt om at forlade området.

Politiet svarede igen med gas, da de blev beskudt med fyrværkeri i Bispehaven. Foto: Local Eyes

Det gjorde de fleste, men en 22-årig mand nægtede og tog en maskering for ansigtet, som han ikke ville fjerne.

- En 22-årig nægter at tage maskeringen af, og bliver derfor anholdt og sigtet for overtrædelse af maskeringsforbuddet, fortæller Jesper Bøjgaard.

En 39-årig mand truede med at spytte på Rasmus Paludan (Stram Kurs), og blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

- For at undgå, at det skete, så bliver han administrativt frihedsberøvet ifølge politiloven, fortæller politikommissæren til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det samme var gældende for en 49-årig mand, som var i besiddelse af fyrværkeri, som vi frygtede, han ville benytte, siger Jesper Bøjgaard.

For at få det angreb stoppet besluttes det at affyre gas, og det har den virkning, at det opløser opløbet. Jesper Bøjgaard, politiinspektør, Østjyllands Politi.

Skød fyrværkeri efter politiet

Senere på eftermiddagen skulle kandidaterne fra Stram Kurs til Bispehaven. Men inden de nåede det, blev betjente beskudt med fyrværkeri, da de ankom til området.

- For at få det angreb stoppet besluttes det at affyre gas, og det har den virkning, at det opløser opløbet, hvor der er en del, som affyrer fyrværkeri. Få minutter efter trækker vi os ud, da det er overstået, siger politikommissær Jesper Bøjgaard.

Nogle betjente klagede efterfølgende over susen for ørene, og det er de ved at få undersøgt. Jesper Bøjgaard, politiinspektør, Østjyllands Politi.

En betjent blev ramt i benet af fyrværkeriet.

- Nogle betjente klagede efterfølgende over susen for ørene, og det er de ved at få undersøgt, fortæller Jesper Bøjgaard.