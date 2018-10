Fup-sms fra biografer florerer igen: - Er meget irriterende

Inden for den seneste måned har TV2 ØSTJYLLAND fortalt om et svindelnummer, der tager østjyske biografer som gidsel. Nu er den så gal igen.

I sms'er får folk et indtryk af, at de kan få billige billetter eller deltage i lukrative konkurrencer, men der er tale om fup. Senest er det Hadsten Bio, der står for skud.

Folkene hos biografen i Hadsten har i dag modtaget mindst 15 opkald fra borgere, der undrede sig over beskeden, og som ville høre, om det nu kunne være rigtigt.

- Den er så åbenlys falsk, at jeg håber, folk ikke hopper på den. Men det er da meget irriterende, og vi har jo nærmest ikke lave andet end svare på opkald om beskeden, siger Bente Middelboe fra Hadsten Bio til TV2 ØSTJYLLAND.

Skal bruge sin sunde fornuft

Randers, Odder og Horsens er blandt de byer, hvor TV2 ØSTJYLLAND har kendskab til, at folk tidligere har modtaget en sms, der skal forestille at være fra den lokale biograf.

Sydøstjyllands Politi opfordrede i den forbindelse til, at man ikke klikkede på linket, og at man i almindelighed bruger sin sunde fornuft, hvis man modtager sms'er, der kan virke mistænkelige.

Hvis det virker forkert, så er det nok fordi, det er forkert. Jeppe Thranum, Sydøstjyllands Politi

- Hvis der er et hyperlink, man skal følge, så skal man kigge på, om det er noget, der giver mening i forhold til den påståede afsender. Hvis det virker forkert, så er det nok fordi, det er forkert, sagde Jeppe Thranum, der er vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, i september.

Der er også andre tegn, der kan være med til at afsløre, om der er tale om fup. Det gælder blandt andet selve linket, man bliver bedt om at klikke på.

Underlig kombination

- Når det er snyd, så er det ofte en underlig kombination af tal og bogstaver, som ikke umiddelbart giver mening i forhold til påståede afsender, sagde Jeppe Thranum til TV2 ØSTJYLLAND.

En af dem, der har prøvet at modtage fup-beskeder om lidt for gode tilbud fra den lokale biograf, er Karin Barlas fra Odder.

Hun fik besked om, at den lokale biograf, Biffen Odder, havde fødselsdag.

- Jeg slettede den med det samme, fordi der stod 'Bio Odder' og det hedder 'Biffen'. Og hvis Biffen havde fødselsdag, så ville jeg få et nyhedsbrev i en mail, og det havde jeg ikke fået, så det vidste jeg med det samme, fortalte Karin Barlas til TV2 ØSTJYLLAND.

Modtog ny sms

Der gik dog ikke længe, før hun igen modtog en sms, denne gang var den mere troværdig, hvor Biffen Odder udloddede 50 billetter til de 50 hurtigste.

- I det her tilfælde, så havde jeg jo fået en sms tidligere, og så var jeg blevet opmærksom. Havde jeg ikke fået det, så kunne det være, at jeg havde trykket på linket, sagde Karin Barlas.

Sådan så fup-beskeden ud omhandlende den falske konkurrence i Odder.

Ligesom i Hadsten var man i den lokale biograf i Odder godt trætte af fupnummeret.

Skal rense telefonen

- De her fupsms'er og mails, de kan skade vores relation til vores kunder. Jeg håber bare, at kunderne bruger deres sunde fornuft, når de får de her lidt for gode tilbud, sagde biografleder Tomas Nørfelt dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

De her fupsms'er og mails, de kan skade vores relation til vores kunder. Tomas Nørfelt, Biffen Odder

Er man kommet til at trykke på linket i beskeden alligevel, så er der to fremgangsmåder.

- Så skal man rense sin telefon med et antivirusprogram. Er du ikke tryg ved det, så vil vi anbefale, at man genindlæser sin telefon til fabriksindstillinger, siger leder for økonomisk kriminalitet hos Østjyllands Politi, Lau Kristensen.

Ingen skam at blive snydt

Det er ingen skam, hvis man er kommet til at klikke sig ind på linket. For det kan være svært at gennemskue.

- De sider, som de kriminelle linker til, de er lavet som en kopi af de rigtige sider. Det er nemt og enkelt at kopiere en hjemmeside. Det ser rigtigt ud, siger Henrik Larsen, chef for DKCERT.