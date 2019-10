Fuldt hus i Silkeborg: Borgere holder politikere ansvarlige for besparelser

Rigtig mange mennesker er mandag i Jysk Musikteater i Silkeborg, for at høre politikere fra regionsrådet i Region Midtjylland svare på, hvorfor byens sygehus skal spare.

Borgermødet kommer efter flere måneders protester mod besparelserne. Protester som kun i mindre omfang er blevet hørt.

- Vi synes ikke, vi er blevet hørt og vi har ikke fået nogen hjælp. De penge, der er blevet tilført vores sygehus, er nærmest symbolske. Der er tilført 1,4 millioner til de to centre her i Silkeborg. Det vil jeg nærmest kalde peanuts. Det er ikke noget, der flytter noget som helst, siger Henning Glerup, der er overlæge på Regionshospitalet Silkeborg.

- Vi står foran en stor besparelse. Vi skal afskedige medarbejdere, og det vil betyde større venteliste for de patienter, der er henvist hertil.

Overlæge Henning Glerup på Silkeborg Sygehus mener, at Silkeborg Sygehus netop har løsningen på, hvordan man på en god måde behandler patienter med mere end én kronisk sygdom.

Ikke under lukning

Én af de politikere fra Region Midtjylland, som stod skoleret i Jysk Musikteater, var Carsten Kissmeyer (V), der udover sin næstformandspost i regionen også sidder i Folketinget.

- Jeg håber, jeg kan være med til at fortælle borgerne her i Silkeborg og omegn, at hospitalet i Silkeborg ikke er under lukning, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg tror, det er en naturlig nervøsitet for Silkeborg Hospital, der spiller en stor rolle lokalt i Silkeborg bys selvforståelse. Det er kæmpe arbejdsplads, og derfor er det godt, at borgerne interesserer sig for det. Dét jeg vil sige, er, at Silkeborg Sygehus gør det hammer-godt.

Ifølge Carsten Kissmeyer er besparelser svære at undgå, når vi i vores samfund får flere ældre og kronisk syge, uden at vi samtidig får flere penge i kassen.

Lange protester

Borgerne i Silkeborg er enige i, at det lokale sygehus gør det godt. Derfor har der også været mange protester, siden det blev kendt, at sygehuset skulle spare.

Den 7. oktober gik flere tusinde borgere på gaden i protest mod besparelserne på byens sygehus. Deres protester blev dog kun i begrænset omfang hørt.

Silkeborg Sygehus skal fortsat spare fire millioner kroner, mens diagnostisk center skal spare 7 millioner kroner. Samtidig er et lille beløb blevet givet til byens sygehus.