Fuldmåneaften i Aarhus: Bred interesse for liv i rummet

Tanker om liv på andre planeter har optaget forskere og astronomer i århundreder. Det samme gør sig gældende i dag.

Læs også Gravplads til de svageste: - Vi kan mindes vores venner

- Jeg synes, det er spændende med exoplaneter. Og jeg har altid interesseret mig for rummet, fortæller Oskar Joshua Kristensen, som er taget til Fuldmåneaften på Steno Musset sammen med sin plejemor.

Exoplaneter er en planet, der kredser om en anden stjerne end solen.

Oskar har altid interesseret sig for rummet, og Dorthe vil gerne lære flere stjernebilleder at kende.

- Vi plejer at kigge på stjerner, når vi er ude med hunden. Han (Oskar red.) er ved at være lidt træt af at høre om Karlsvognen hver gang. Det er stort set det eneste stjernebillede, jeg kan finde, siger Dorthe Lambie fra Hørning, som er plejemor til Oskar.

Læs også Satellit skudt af sted til Merkur - mission hviler på østjysk teknologi

Inden for de senere år er der opdaget mange tusinde exoplaneter omkring andre stjerner ude i rummet.

- De fleste mennesker har en naturlig nysgerrighed i sig. Vi vil jo gerne tilfredsstille vores nysgerrighed. Kan vi finde liv ude i rummet? Det vil være det ultimative, at kunne sige, at vi har fundet liv. Men det vil kræve nogle skridt, fortæller Andreas Kjær Dideriksen, astronom, Aarhus Universitet.

En kunstners billede af exoplanet Kepler-1625b. Foto: Ritzau Scanpix

Her er exoplaneter et skridt på vejen. Det kræver, at man finder planeter, hvor der kan være flydende vand.

- Kan vi til sidst finde tegn og spor på liv, det vil være helt fantastisk, hvis vi kunne det. Derfor synes jeg, det er vigtigt at finde de her exoplaneter, siger Andreas Kjær Dideriksen.

Læs også Grønne planter hitter blandt unge

Der er mange forskellige typer af exoplaneter. Der er klippeplaneter, kolde og varme.

- Den måde man har fundet flest exoplaneter på indtil videre, det er ved at måle, hvor meget lyser den stjerne, som exoplaneten kredser rundt om. Og hvis planeten flyver ind foran stjernen, den kredser rundt om, så vil man kunne måle, at mængden af lys fra stjernen, vil falde en lille bitte smule. Og det vil være nok til at instrumenter på vores satellitter og teleskoper kan registrere det, fortæller astronomen.

Eksempel på en exoplanet.

Stor interesse for fuldmåneaften

Fuldmåneaften-arrangementet skal gøre interesserede klogere på omverden.

- Målet er at give folk en mulighed for at komme herind og blive lidt klogere på himlen over os og få interesse for at kigge op, fortæller Aase Jacobsen, som er planetarieinspektør på Science Museerne i Aarhus.

Jeg har oplevet en større og større interesse fra en bredere befolkning. Det er jo rigtig dejligt, at folk interesserer sig for verden omkring sig og især også for himlen over os. Aase Jacobsen, planetarieinspektør, Science Museerne i Aarhus.

Hun har igennem 20 år arbejdet med det her, og interessen er vokset stødt.

- Jeg har oplevet en større og større interesse fra en bredere befolkning. Det er jo rigtig dejligt, at folk interesserer sig for verden omkring sig og især også for himlen ov

Læs også Eksklusivt: Kom med ned i den hemmelige bunker

er os, siger Aase Jacobsen.

De fremmødte kan blive klogere på de fremmede planeter, hvordan man finder dem, og hvad forskning viser i forhold til de fjerne verdener.

Der bliver også vist stjernebilleder til måneaften på Steno Museet i Aarhus.

Dorthe Lambie håber, at hun får udvidet sit stjernebillede-repertoire.

- Måske hører vi om nogle andre stjernebilleder, så jeg kan lære lidt flere, fortæller hun.

Læs også Idrætsfest under fuldmånen: Der er noget for enhver smag

For Oskar Joshua Kristensen er det livet på andre planeter, der trækker mest.

- Jeg synes, det er spændende, at der kan være andre ting i universitet. Det vil være lidt kedeligt, hvis der bare var øde planeter, stjerner og gasplaneter, og vi var alene i universitet, siger Oskar Joshua Kristensen.