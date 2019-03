Fuld bilist forstyrrede hundetræning - bakkede ind i hangar

Det var nok ikke lige det, hundeejerne havde regnet med at opleve, da de lørdag eftermiddag tog deres bedste, firbenede venner med til hundetræning i en lufthavnshangar i Feldballe øst for Rønde.

Træningen blev nemlig forstyrret af en 61-årig alkoholpåvirket mand, der bakkede ind i hangaren klokken 15.03.

Hundetræningen foregår i lufthavnshangaren i Feldballe. Foto: Google Maps

En af hundeejerne kontaktede Østjyllands Politi, fordi den 61-årige lugtede kraftigt af alkohol og virkede synligt påvirket af alkohol. Han forlod dog stedet kort efter, men han var ikke svær at finde frem til, da han havde efterladt sin egen bil.

- Vi fandt manden på hans bopæl. Det var føreren af bilen, og han bor på en adresse i nærheden. Han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel, siger vagtchef Morten Bang Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Søndag morgen blev Østjyllands Politi tippet om endnu en spritbilist, som kørte rundt på et fladt dæk. Han blev også stoppet og sigtet for spirituskørsel.

Vi er glade for, når folk ringer. Hellere en gang for meget, end en gang for lidt, Morten Bang Rasmussen, vagtchef, Østjyllands Politi

Politiet opfordrer naturligvis folk til at lade være med at køre bil, hvis man har drukket. Og så opfordrer vagtchefen borgerne til at kontakte dem, hvis de ser noget mistænkeligt.

- Vi er glade for, når folk ringer. Hellere en gang for meget, end en gang for lidt, siger Morten Bang Rasmussen.

