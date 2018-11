Fuld 22-årig til fare for andre bilister: - Vidne er helt afgørende vigtig

Kørsel under påvirkning af alkohol og euforiserende stoffer og kørsel uden et gyldigt kørekort.

Det er blandt de sigtelser, en 22-årig fra mand fra Kolind kan se frem til, efter at han natten til søndag bragte sit eget og andres liv i fare i Grenaa.

Manden, der for tiden er uden kørekort, kørte omkring klokken 02.30 gennem nogle vejskilte og videre ind i på en mark ved Nordre Kattegatvej i Grenaa.

Det er vigtigt, at vi får ham bragt til standsning hurtigt muligt, inden det går yderligere galt. Jes Frederiksen, Østjyllands Politi

Et vidne på stedet forsøgte at tale med den 22-årige, men det var den unge mand ikke interesseret i. Han var med politiets ord 'afvisende og usamarbejdsvillig' og kørte videre i retning mod Randers.

Det er her ved Nordre Kattegatvej i Grenaa, solouheldet fandt sted. Foto: Google Maps

Vidne er altafgørende

Manden holdt dog kort efter ind på Slemmingvej med bilen i tomgang. Han steg selv ud, da en politipatrulje ankom til stedet.

- Han bliver alkoholtjekket, og testen viser, at han har indtaget alkohol på et niveau der ikke er foreneligt med at køre bil. Han bliver også testet for euforiserende stoffer, fordi vi skønnede, at han virkede påvirket af stoffer, siger vagtchef Jes Frederiksen til TV2 ØSTJYLLAND.

Mandens bil manglede forreste kofanger, havde en revnet forrude og andre skader.

Vagtchefen understreger, at man altid bør kontakte politiet, hvis man ser noget mistænkeligt.

- Det er helt afgørende vigtigt, at vidnet ringer til os i den her sag. Manden er påvirket af alkohol, og det er vigtigt, at vi får ham bragt til standsning hurtigt muligt, inden det går yderligere galt, siger vagtchef Jes Frederiksen til TV2 ØSTJYLLAND.

Episoden blev meldt til politiet klokken 02.34 natten til søndag.

