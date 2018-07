Fuglene tørster i sommervarmen: Sådan giver du dem vand

Det bliver formentlig skyllet store mængder vand, juice og cola ned på de østjyske strande og terrasser i øjeblikket.

Akkurat som vi mennesker har behov for masser af væske i varmen, har fuglene brug for at drikke vand for at klare de høje temperaturer.

Problemet er bare, at det er svært at finde vand, fordi det stort set ikke har regnet i mere end en måned.

- Fugle skal have vand, ligesom vi også skal have vand. Når vandet ikke er der, så tørster de. Jo varmere der er, jo mere vand skal de have. Når der ikke er noget vand, så begynder det at blive et problem, siger dyrepasser Maria Arentsen fra Randers Regnskov til TV2 ØSTJYLLAND.

Ole Bøgh Vinther har etableret en lille dam i sin have - ikke mindst for fuglenes skyld.

Får ikke fat i regnorme

Tørken gør det ikke kun vanskeligt for fuglene at finde vand. Det er også svært at finde føde.

- Græsset har ikke fået vand i flere måneder. Det gør, at jorden er meget hård. Fuglene får derfor ikke fat i de regnorme, som de skulle have at spise eller have samlet sammen til deres unger, siger formanden for Dansk Ornitologisk Forening, aarhusianske Ole Bøgh Vinther.

Den fugleglade aarhusianer opfordrer østjyske haveejere til at hjælpe fuglene, indtil det danske vejr vender tilbage til mere normale tilstande.

Det er dog ikke ligegyldigt, hvordan man giver fuglene vand, så de kan få noget at drikke eller blive kølet ned med at hurtigt bad.

For eksempel skal man ikke stille et drikkeglas eller en plastikbøtte med lodrette kanter frem. Det er derimod langt bedre at hælde vand op i en dyb tallerken eller en underskål af ler.

