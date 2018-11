Frygt for p-kaos: Lokalbrag ramler sammen med stor børnebazar

Fodboldfans rådes til at komme i god tid, når Ceres Park i dag danner rammen om AGF-Randers FC. Et andet arrangement betyder nemlig, at der vil være rigtig mange biler holdende parkeret i området omkring stadion.

- Der er børnebazar på Ceres Park, som slutter kl. 15. Vores kamp mod Randers begynder kl. 16.30, så der vil nok være et overlap, hvor der er folk fra begge arrangementer nær stadion, siger AGFs kommunikationschef Søren Højlund Carlsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hans råd til dem, der skal til lokalopgør i Superligaen, er at lade bilen stå derhjemme, hvis det kan lade sig gøre. Der kommer nemlig ikke ekstra parkeringspladser på grund af sammenfaldet mellem arrangementerne.

Søren Højlund Carlsen tager da derfor også selv bussen på stadion i dag.

Det er i dette område, at der bliver pres på parkeringspladser søndag eftermiddag. Foto: Google Maps

Hjælper folk hjem

- Pladserne vil helt sikkert blive udnyttet til det maksimale. Hvis folk tager bilen, skal de komme i god tid, og så vil det nok være smart at holde på Jyllands Allé eller Kongevejen og så gå det sidste stykke ind til Ceres Park, siger kommunikationschefen og fortsætter:

- Især efter kampen har vi fokus på at hjælpe folk hjem, hvor vores guider vil stå og dirigere bilisterne.

Måske kan det dog også afhjælpe parkeringssituationen, at der formentlig ikke kommer så mange tilskuere til lokalbraget, som der ellers plejer at være.

Kommunikationschefen forventer, at der for første gang længe, når vi taler AGF-Randers FC, kommer færre end 10.000 på tribunerne.

Færre tilskuere end normalt

- Jeg håber da, at vi holder vores snit på over 10.000 tilskuere, men vi er som altid afhængig af de sportslige resultater. Så jeg tror desværre, at vores pokalexit i Næstved får betydning, siger Søren Højlund Carlsen.

Fra Randers ventes det, at der kommer mellem 4-500 fans.

Under alle omstændigheder glæder spillerne og trænere sig til kampen på banen, som der er bred enighed om bliver en herrefight.

- De to hold kæmper altid mod hinanden, og det er en tæt fight. Det er en krig på mange områder, så det skal vi sørge for, at vi er klar til, siger AGF-træner David Nielsen om opgøret til klubbens hjemmeside.

Randers har overhånden

Også i den modsatte lejr ses der frem imod arvefjendeopgøret. Mod AGF plejer Randers FC dog at have overhånden. I de seneste syv lokalopgør er det blevet til fem sejre til de lyseblå og to gange uafgjort.

- Jeg glæder mig til en af de store kampe. Det er et derby, som altid er spændende og intenst, siger midterforsvareren Kasper Enghardt til Randers FCs hjemmeside.

Han oplever en stigende rivalisering mellem de to klubber godt hjulpet på vej af lokalpressen, der for alvor har bagt op til opgørene de seneste gange.

- Der er altid en god stemning i forbindelse med de kampe. Den kamp er især sjov at spille, siger Kasper Enghardt.

Inden dagens opgør ligger AGF på 8. pladsen i Superligaen med 18 point for 14 kampe. Randers FC er placeret som nummer 11 med tre point færre. Begge hold har mulighed for at rykke flere pladser frem i tabellen med en sejr.