Frustreret butiksejer: Beboere snupper kunders p-pladser

Sorte skraldeposer over parkeringsskilte skaber forvirring på Fredensgade i Aarhus. Folk tør ikke holde der, og dem der holder der, holder i flere døgn, så andre ikke kan komme til – sådan lyder Fredensgades kedelige skæbne.

For to år siden startede alle køreprøver i Aarhus fra Fredensgade, men på grund af trafikkaos og trafik-køer i midtbyen, blev opstarten af alle køreprøverne flyttet til Bautavej i Aarhus V.

Og det lider butiksejerne nu under.

Læs også Beruset mand fik fly til at nødlande i Aarhus

Går ud over forretninger

Claus Hingeberg er indehaver af Aarhus Fishing Gear, som er beliggende på Fredensgade i Aarhus C.

Som mange andre butiksejere i området, er han frustreret over, at ingen ved, at de må parkere der, og dem der ved det, udnytter det fuldt ud.

De holder nemlig parkeret i flere døgn ifølge Claus Hingeberg. Det går blandt andet ud over hans forretning.

- Vores kunder har ingen mulighed for at parkere der, når der altid holder biler. Der burde være tidsbegrænset parkering, hvis os erhvervsdrivende skal have gavn af pladserne, siger Claus Hingeberg til TV2 ØSTJYLLAND.

Man har forsøgt at dække skiltene af med sorte sætte, men de forsvinder og blæser væk, mener butiksejeren, hvis kunder ikke tør at parkere på pladserne. Foto: Claus Hingeberg

Det har fået ham til at kontakte Aarhus Kommune flere gange uden held.

Ingen ved det

Claus Hingeberg understreger, at det er fint nok, at beboerne holder der. Ifølge ham er problemet, at beboerne holder der i dagtimerne.

- Der er ikke en sjæl ud over beboerne, der ved, man må parkere der, siger Claus Hingeberg.

Han mener, at en betalingsparkering kan være lige så god, så længe der sker en udskiftning af de parkerede biler, så det ikke er de samme, der holder parkeret hele tiden.

Læs også Mystisk skilt skaber røre på havnen: - Det er god humor

Løsning på vej

Aarhus kommune erkender overfor TV2 ØSTJYLLAND, at der er et problem.

- Vi ser problemet, og arbejder på at komme med en løsning så hurtigt, som det er muligt, siger Kim Gulvad Svendsen, der er Driftschef i Teknik og Miljø i Aarhus kommune.

Han oplyser desuden, at der d. 29. august afholdes færdselsmøde, hvor man vil diskutere sagen. Der er lige nu tale om, at der bliver etableret betalingsparkering på stedet, siger Kim Gulvad Svendsen.