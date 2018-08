Frustrerede borgere i Norddjurs: - Politikerne skal vide, at vi er vrede

Torsdag aften dannede Ørum Aktiv Center i Norddjurs Kommune ramme om et borgermøde, som handlede om de massive besparelser, der skal genoprette kommunens katastrofale økonomi.

Op til mødet havde politikerne diskuteret, hvor pengene skal findes, og i går havde borgerne så mulighed for at komme med deres mening og inputs. TV2 ØSTJYLLAND havde reporter, Marie Ødum, med derude fra.

- Det er en stor flok af frustrerede borgere. Inden mødet fortalte en borger, at han er her, fordi politikerne skal vide, at borgerne er vrede.

Forældre fra Mølleskolen var mødt til borgermødet for at vise deres utilfredshed.

Fælles mission

Borgerne havde en fælles mission, som handlede om at sørge for, at det ikke rammer netop dem, når sparekniven skal svinges. Mødet var fyldt med borgere fra Mølleskolen, som er imod en lukning af skolen.

- Vi har en skole, der har elevtilgang modsat et generelt børnefald i Norddjurs Kommune. Vi har alle de ingredienser, der skal til for at køre en succesrig skole, fortæller Christian Breinholt, som er skolebestyrelsesformand på Mølleskolen.

Men der skal spares i kommunen. Hvis ikke politikere og embedsmænd finder besparelser for omkring 115 millioner kroner, så bliver kommunen formentligt sat under administration.

Det betyder groft sagt, at alle beslutninger skal godkendes af indenrigsministeren i København, indtil økonomien er genoprettet.

- Jeg tror ikke, at der kan rykkes på kronebeløbet, men der kan måske rykkes på løsningsmulighederne, og den måde vi finder pengene på. Det er en massiv opgave, vi skal løse, så pengene de skal findes. Kassen er tom, fortæller Kasper Bjerregaard (V), gruppeformand i Norddjurs Kommune.

Christian Breinholt ønsker påvirke politikernes beslutning om at lukke Mølleskolen.

Løsningsforslag til kommunen

Det er Christian Breinholt klar over, og derfor har de arbejdet på et løsningsforslag til kommunen.

- Det kommer til at gå ud over nogen andre, men vi vil også gerne være med. En hel lukning kan vi bare ikke gå med til. I den vestlige del af kommunen kører de fælles ledelse på skoler, det kunne også være en mulighed, at man kunne gøre det ved os, siger han.

Kasper Bjerregaard gjorde det klart, at borgermødet er til for, at politikerne får inputs fra borgerne.

- Det, vi gør i høringsprocessen, er, at vi hører efter de forslag, der kommer. Hvis der kommer noget konstruktivt udefra, så tager vi det med i vores overvejelser, sagde han.

Men ikke alle har mulighed for at troppe op med skilte og t-shirts.

- Vi skal være opmærksom på dem, som ikke er her. Det er de ældre og de svage, som bliver hårdt ramt af det her. Så vi skal også huske dem, som ikke er så ressourcestærke, og som ikke kan lave skilte og råbe højt, fortæller Kasper Bjerregaard.

