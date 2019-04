Frustrerede beboere i Gellerup afviser enhver form for nedrivning

Stemningen er trykket, og følelserne sidder udenpå tøjet i Gellerupparken i disse dage.

Aarhus Kommune vil rive ni boligblokke ned for at leve op til Folketingets ghettoplan. Heraf fremgår det, at der kun må være 40 procent almene familieboliger i udsatte områder.

Læs også Aarhus-borgmester: Ingen kommer til at stå uden tag over hovedet

Beboerne i Gellerupparken mener, at kommunen kan 'nøjes' med tre boligblokke - og stadig leve op til ghettoplanen. Uanset hvad, vil det påvirke en masse menneskers liv og fremtid.

01:45 VIDEO: Folk er ramte. Det er deres hjem. Det er deres hjem, lyder det fra formanden for Gellerupparken, Brabrand Boligforening, Abdinasir Jama. Luk video

Ikke set eller hørt

Beboerne i Gellerupparken stemte onsdag aften om, hvorvidt man vil bakke op om kommunens plan.

Ved den lejlighed blev det enstemmigt besluttet ikke at bakke om kommuneplanen samt at afvise enhver form for nedrivning.

Det blev samtidig besluttet at sende et afslagsbrev til regering, borgmester og byrådet i Aarhus.

Afstemningen kan dog bedst karakteriseres som symbolsk, da den reelt kun kan bruges til at sende et signal til Aarhus Kommune.

Læs også Mange har skrevet sig på venteliste til nye Gellerup-boliger

Beboerne i Gellerupparken oplever, at de ikke bliver set eller hørt, og det skuffer Abdinasir Jama.

Han er fortørnet over, at Aarhus Kommune står fast på at nedrive de ni boligblokke, og at borgmester Jacob Bundsgaard ikke vil mødes med beboerne for at tale om nedrivningerne.

- Det er uforsvarligt af byrådet og af borgmesteren, siger Abdinasir Jama til TV2 ØSTJYLLAND.

02:00 VIDEO: Lige nu forhandlinger Aarhus Kommune med Brabrand Boligforening, og det er forståeligt, at beboerne ikke føler, at de er en del af billedet, siger fungerende borgmester Camilla Fabricius. Luk video

Ifølge fungerende borgmester for Aarhus Kommune, Camilla Fabricius (S), er nedrivningen af ni boligblokke et oplæg, der står til forhandlinger.

Hun er ifølge eget udsagn klar til at drikke 'dialogkaffe' med formanden for Gellerupparken.

Læs også Gellerup græd, da de tog afsked med Jens Betjent

Beboer: En skændsel

Folkepensionist Lone Kramer står til at blive tvangsforflyttet, hvis kommunen gennemfører sin plan i dens nuværende form.

Lone Kramer har boet i Gellerupparken i flere årtier og kalder situationen for "uværdig og traumatisk".

- Det er en skændsel at være en dansker i den situation, og jeg er rasende over det, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.