Frostvejr flere steder i landet – men på østjysk ø var det varmt

Efter en nærmest rekordvarm første halvdel af oktober har der nu for tredje gang været nattefrost flere steder i Danmark. Men i Østjylland har der på Anholt i nat været allervarmest.

Efter den varme vi har haft i første halvdel af oktober, har vandtemperaturen holdt sig oppe, og da Anholt er omgivet af vand, er det årsagen til temperaturen i nat. Jesper Eriksen, DMI

For imens der i det midtjyske blev målt omkring eller lige under frysepunktet i nat, lå Anholt på lige under 11 graders varme. Forklaringen kommer her fra DMI:

- Det er, fordi at vandet er omkring 12 grader. Efter den varme vi har haft i første halvdel af oktober, har vandtemperaturen holdt sig oppe, og da Anholt er omgivet af vand, er det årsagen til temperaturen i nat, siger Jesper Eriksen, vagthavende hos DMI, til TV2 ØSTJYLLAND.

Også Samsø havde det varmere end resten af landet i nat. I Tranebjerg blev der målt 6,4 grader som det laveste.

Kan ikke afvise mere nattefrost

Andre steder i Østjylland blandt andet i Aarhus-området nåede man ned nær frysepunktet torsdag nat.

- Jo længere væk fra en kyst med pålandsvind, man kommer, jo koldere bliver der. Så mange steder i den østlige del af Jylland har vi været tæt på eller haft nattefrost, siger Jesper Eriksen.

Laveste temperaturer indtil klokken 8 den 19. oktober 2018. Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Også i det midtjyske eksempelvis i Billund blev der målt nattefrost. Det skyldes ifølge den vagthavende hos DMI også lokale forhold, der kan været særligt gunstigt for de lave temperaturer.

I syv-døgnsprognosen fra DMI er der umiddelbart ikke udsigt til nattefrost, men det kan ikke afvises.

- I næste uge er der risiko for nattefrost, og det er jo meget normalt i slutningen af oktober, siger Jesper Eriksen.