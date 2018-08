Ny natur-rute står klar i Ejer Bjerge: Denne sti skiller sig ud

Igennem mange århundreder fandtes en sti, som forbandt Sneptrup Præstegård og Ovsted Kirke syd for Skanderborg med hinanden.

Men stien blev efterhånden så tilgroet, at den ikke længere kunne kaldes en offentlig sti. Det har en gruppe af frivillige valgt at lave om på.

Læs også Her er manden Bilka ikke ønsker som kunde

Hele sommeren har de arbejdet for, at der i morgen, lørdag, kan indvies en sti, som har sit udspring i præstegården i Sepstrup, ligesom den gamle sti havde det.

Nu skal stien forbinde byerne Sneptrup og Tebstrup, ligesom den i gamle dage var til for at forbinde beboerne i sognene.

Naturstier er der mange af, men at få den religiøse fortælling med, det giver noget. Jens Huusmann, formand for styregruppen

En af de i alt 50 frivillige, som har haft arbejdshandskerne på i sommerens løb, er Mogens Fisker, som gladeligt har taget del i arbejdet:

- Det er for at bakke op om de gode initiativer i Ejer Bjerge. Der er masser af gode folk, som vil noget positivt, og jeg bor selv tæt på toppen. Hvis man elsker at bo herude, så skal man være en del af lokalsamfundet, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

En af de skulpturer, der står langs stien, refererer til Slangen og Paradisets æble.

Religiøse træskulpturer

Stien har været undervejs de seneste tre-fire år.

Langs den færdige sti, som løber over fem kilometer, står der en række religiøse træskulpturer. Det er helt bevidst, at de to ting er blevet kombineret.

Den nye sti forbinder Sneptrup Præstegård med byen Tebstrup, som ligger lidt sydligere. Foto: Google Maps

- Fordi den er på præstegårdens matrikel, så har vi bragt det på banen - også for at skille os ud. Naturstier er der mange af, men at få den religiøse fortælling med, det giver noget. Kirken åbner sig på den måde op for menigmand, fortæller Jens Huusmann, som er formand for styregruppen bag præstestien.

Læs også Mindre specialundervisning: - Højskolen vendte min datters nedtur

Det er vigtigt for folkene bag stien, at der er flere muligheder for, at lokalbefolkningen kan komme ud i naturen.

- Vi håber, at folk måske vil bosætte sig her i Ejer Bjerge og bruge stien rigtig meget, siger Jens Huusmann.