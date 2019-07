Frivillige søges: Ny vaccine mangler testpersoner

Vil du hjælpe tusindvis af mennesker og potentielt være med til at redde liv? Så læs videre her.

En ny vaccine mod lungebetændelse, blodforgiftning og meningitis er nemlig på vej. Men for at den sidste godkendelse kan komme i hus, skal den testes på raske forsøgspersoner over 50 år.

Det er her, du kommer ind i billedet.

Forskerne bag vaccinen sender nemlig breve ud til 12.000 husstande i Aarhus i håb om, at frivillige vil melde sig til at teste vaccinen. Faktisk er den allerede testet på 3.000 voksne og 2.000 småbørn, men endnu 2200 personer skal testes, inden den kan komme i brug.

Vi håber, at vi kan finde forsøgspersoner, som kan se det meningsfulde i at støtte forskning. Nina Breinholt Stærke, Aarhus Universitetshospital

- Vi håber, at vi kan finde forsøgspersoner, som kan se det meningsfulde i at støtte forskning, siger Nina Breinholt Stærke i en pressemeddelelse. Hun er læge i Klinisk Forskningsenhed på Afdelingen for Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital.

Hun fortsætter:

- Det er rigtig vigtigt for vores mulighed for at forbedre de eksisterende vacciner eller udvikle nye, at der findes folk, som har lyst til at give lidt af sig selv for at hjælpe virkelig mange.

88 personer fra Aarhus

I alt skal forskerne bruge 88 personer fra Aarhus. Forsøgspersonerne, der bliver udvalgt, skal møde op to gange i Infektionsklinikken på Aarhus Universitetshospital.

Først gang står den på undersøgelse og vaccination, mens der ved andet besøg skal tages en blodprøve, som kan afsløre vaccinens effekt. Derudover bliver forsøgspersonerne ringet op to gange efterfølgende og spurgt til bivirkninger. I de tidligere forsøg, har bivirkningerne været de samme som ved almindelige vaccinationer.

Bakterien, som patienterne skal vaccineres imod, hedder pneumokok. En bakterie, der blandt andet kan føre til lungebetændelse, blodforgiftning og meningitis.

Faktisk findes der allerede en vaccine, men den nye version dækker flere typer af pneumokok-bakterien end den, læger i dag giver til især børn og ældre.

- Hvis det kan forhindre nogen menneskers – både sygdom og død, så er det da rigtig godt, siger Nina Breinholt Stærke.

Mere om pneumokokker Bakterien er den hyppigste årsag til lungebetændelse. Hvert år får ca. 70.000 danskere lungebetændelse, og 1.600 af dem dør af sygdommen.



Pneumokok er også årsag til ca. 700 tilfælde af meningitis og blodforgiftning hvert år. Dødeligheden blandt de syge er ca. 15 procent.



Pneumokok kan behandles med antibiotika og forebygges med vaccination. Det aktuelle studie undersøger en forbedret vaccine.



Du kan deltage i forsøget, hvis du er minimum 50 år, sund og rask.



Du må ikke tidligere være vaccineret med en pneumokok-vaccine eller have haft infektion med bakterien.



Hvis du er interesseret i at deltage i eller høre mere om forsøget, kan du ringe til projektsygeplejerskerne på tlf. 24777995 // 40459815, eller sende en e-mail til auh.afdelingq.kf@rm.dk

Gavner KOL-patienter

Ifølge Lungeforeningen rammes 70.000 danskere hvert år af lungebetændelse, og mere end 1.600 dør årligt som følge af sygdommen.

Pneumokokker er den hyppigste årsag til lungebetændelse i Danmark, og derfor skaber nyheden om den nye vaccine begejstring hos KOL-patienten John Nedergaard.

- Jeg synes, det ville være helt fantastisk. Når folk får den her lungesygdom, kan de jo risikere at dø af det.

Han fik selv lungebetændelse for et par år siden, og det kan være livstruende, når man samtidig har KOL.

- Der havde jeg en nærdødsoplevelse. Det er det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv. Du kan ikke få luft, og det er ganske grusomt

John Nedergaard har KOL. Han er glad for nyheden om, at en forbedret vaccine er på vej.