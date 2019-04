Frivillige redder liv til havs: - Et tak er fint for os

Når masten er knækket eller motoren er stoppet på et skib i Aarhusbugten, bliver den frivillige redningsbåd Nordfalcken 2 kaldt ud.

Det er oftest skibe i nød, de hjælper, men det sker også, at de hjælper mennesker i nød. Senest blev de kaldt ud til eftersøgningen af den 27-årige aarhusianer Steffen Dam Jensen, der forsvandt efter en julefrokost i december og senere blev fundet i Aarhus Havn.

Og selvom de kun er frivillige, gør de ifølge Forsvaret en stor forskel.

- Det har stor betydning for os her i JRCC og det, der hedder nationalt maritimt operationscenter, fordi de frivillige mange gange er i områder, hvor de er hurtige ude. Og det at de er frivillige er jo bare et rigtig stort plus. De kan nogle gange bidrage med nogle ting rigtig hurtigt, så det plejer at være rigtig godt, siger Per Ring Henriksen, der er chef i Nationalt Maritimt Operationscenter i Søværnskommandoen.

Nordfalcken 2 ligger til daglig i Egå Marina.

Tilkalder alt, hvad de kan trække

I alt er 32 frivillige tilknyttet redningsbåden, der blev indviet sidste år, og for dem personligt gør det også en forskel at kunne hjælpe.

Det er fuldstændig fantastisk at komme ud og få sol på næsetippen og hjælpe andre i nød. Carsten Aagaard, frivillig, Nordfalcken 2.

- Det er fuldstændig fantastisk at komme ud og få sol på næsetippen og hjælpe andre i nød. Som regel er det både, der er i nød, men nogle gange kan man blive kaldt ud til mennesker, der er i nød, siger Carsten Aagaard, der til daglig er ambulancefører.

- Når JRCC får en opgave, der hedder en person i vandet, så tilkalder de alt, hvad de kan trække, og ofte er det så marinehjemmeværnet, der leder efterforskningen, siger Mads Thøger Jensen, der også er frivillig på Nordfalcken 2.

Nordflacken 2 er blevet kaldt ud til 75 større og mindre aktioner i løbet af sit første år.

- Vi har sat os for, at vi vil gøre Aarhusbugten til et sikrere sted at være. Vi vil hjælpe dem, som havarerer, eller som er kommet til skade. Og det har vi gjort nu i seks år, så nu synes vi, tiden var moden til, at vi fik en båd, der kunne være endnu bedre udrykningsklar, sagde Mads Thøger Jensen ved indvielsen i april 2018.

Indsaten hjælper

Redningsarbejdet foregår på den måde, at JRCC kontakter en af de tre kontaktpersoner på Nordfalcken 2, og derefter sender kontaktpersonen en SMS ud til alle frivillige. De to, der svarer først, kommer med båden. Og så er det ellers bare af sted så hurtigt som muligt, fortæller Mads Thøger Jensen.

- Vi gør det jo, fordi vi synes, det er sjovt, og det er altid dejligt at komme på vandet. Og vi har et super fællesskab, siger han.

Og så kan de også mærke, at deres indsats betyder noget for de folk, de kommer frem til:

- Det må være, når folk siger tak. Et tak er fint for os, siger frivillig Carsten Aagaard.

Båden har fået finansiel støtte fra Trygfonden og Nordea Fonden. Derudover har Egå Marina doneret en havneplads.

