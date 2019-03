Frivillige pensionister passer baby, når mor og far er i biografen

Biografen i Galten afholder babybio, hvor forældre og deres babyer kan få et afbræk fra hverdagen derhjemme.

Og på trods af barnegråd og amning, kan de nyde filmen, da frivillige pensionister tilbyder at passe de små i foyeren under filmen.

Vi passer børnene så meget som muligt, og mange af dem vil gerne lege med os. Når mødrene er færdige, er de så taknemmelige og rørte Etta Gravgaard, frivillig

- Jeg hygger mig og har noget overskud, jeg gerne vil fyre af og gøre noget for lokalsamfundet, fortæller Etta Gravgaard, der er frivillig i babybio og pensioneret filmoperatør i Biohuset.

Tirsdag er der tilkaldt forstærkning af frivillige, når rekordmange forældre og børn skal i babybio i Galten.

Mange af babyerne leger med de frivillige, når mor og far ser film.

Her får forældrene lov til at føle sig hjemme og hygge sig med hinanden, imens de ældre, hvoraf mange er bedstemødre, pludrer med de mindste.

Taknemmelige og rørte

Og ganske rigtigt er der også blandt mødrene stor begejstring for konceptet.

Kommer der ikke en masse babyer, kan vi altid sidde og drikke en kop kaffe sammen Etta Gravgaard, frivillig

- Det er dejligt, at der er plads til de små, og hyggeligt at vi kan lave noget sammen, fortæller Karina Pedersen, der sammen med datteren Alva tirsdag er taget afsted til babybio for anden gang.

Tirsdag skal Karina og Alva sammen med resten af mødregruppen se filmen 'Mødregruppen'.

Hvis det havde været en almindelig biograftur uden babyer, var Karina ikke kommet afsted.

- Jeg tror, at både de frivillige hygger sig, og at børnene hygger sig, fortæller hun.

Frivilligt fællesskab

Besøgstallet til babybio i Biohuset er svingende, og ifølge Etta Gravgaard afhænger det meget af, hvilke mødregrupper der kommer.

35 barnevogne holder tirsdag parkeret foran Biohuset i Galten.

Men uanset hvor stort fremmødet er, får de frivillige nogle gode timer sammen.

- Vi er en flok, der hygger os rigtig meget og kender hinanden rigtig godt. Kommer der ikke en masse babyer, kan vi altid sidde og drikke en kop kaffe sammen.