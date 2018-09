Frivillige på 11. år kører fra Fyn for at hjælpe i Aarhus

Jesper Wismann Hansen og Dorthe Andersen er for 11. år i træk tager på Aarhus Camping i Lisbjerg. De kommer fra Fyn, og de kan egentlig godt lide at campere, og de nyder da også hinandens selskab, men årsagen til det årlige besøg i Aarhus er faktisk en anden.

De to kommer nemlig i anledning af Aarhus Festuge.

- Jeg har en stor kærlighed til byen. Det er nok der, det startede. Vi møder både nogle de samme frivillige igen og igen, men også nogle nye. Det er glade mennesker, siger Jesper Wismann Hansen, der efterhånden er lidt af en festuge-veteran.

Der skal mange frivillige kræfter til for at bære festugen. Her ses et arrangement på Klostertorvet.

Aarhus Festuge blev officielt skudt i gang fredag, hvor der var gang i den flere steder i byen, og man blandt andet kunne opleve Thomas Helmig optræde.

Vasker kostumerne

Med mere end 1000 arrangementer fordelt på 100 steder er der brug for MASSER af frivillige kræfter og nogen af dem kommer langvejs fra, som eksempelvis de to fynske campister

I år har de fået til opgave at vaske kostumer til spøgelseshuset Phobiarama på Bispetorv, der har turneret Europa i to år. Bag det står den hollandske kunstner Dries Verhoeven. Og han fortæller, at det er uhyggeligt på en anderledes måde.

Opgaverne har været mange gennem tiden for de fynske hjælpere. I år står den på vask af uhyggelige kostumer.

- Når publikum går ind i Phobiarama kan de forvente at opleve sig selv. Hvordan de håndterer frygt. Vi kan have en meget politisk korrekt ide om, hvordan vi håndterer frygt, når vi bliver bange for noget, vi ser i fjernsynet. Men her kommer de ind i fjernsynet. Her cirkulerer du inde i medielandskabet og der finder du så ud af, hvordan du håndterer det. Her vil du måske reagere anderledes, end du forestillede dig, du ville, siger den kunstneren til TV2 ØSTJYLLAND.

På trods af at de hver dag vasker kostumerne, har de fynske frivillige ikke selv oplevet den tre kvarter lange tur gennem gyserhuset.

- Det har vi ikke lige planlagt, nej. Det lyder lidt farligt, men det skulle være meget spændende, har jeg hørt, siger Jesper Wismann Hansen.