Frivillige foreninger får Festugen til at leve

Streetart, oktoberfest, akrobatik og fægtning. Det er bare et lille udpluk af det, man i denne uge kan opleve ved den årlige festuge i Aarhus.

I 1965 åbnede Aarhus første gang dørene til Festugen. En uge, der var tænkt som et udstillingsvindue for byens foreninger og fællesskaber.

Dengang kunne foreninger bruge festugen, til at vise, hvad de havde at byde på. Og sådan er det stadig.

En tredjedel af alle festugens arrangementer er stablet på benene af frivillige og foreninger.

- Det betyder alverden. Der sidder en masse mennesker og foreninger derude, som har en masse at bidrage med. Det er en gave til os, siger direktøren for Aarhus Festuge Rikke Øxner til TV2 ØSTJYLLAND.

De frivillige kan ifølge Rikke Øxner nemlig noget, som er med til at gøre Festugen til noget helt særligt.

- De bidrager med en utrolig iderigdom og en enorm energi og lyst til at gøre byen bedre. Det er vigtigt, at der er medejerskab hos folket, siger hun.

Tyroler fest midt i et kulturelt mekka

Festugen er proppet med kulturelle arrangementer, der blandt andet tæller kunst, teaterforestillinger og ballet.

Men der skal også være plads til de lidt mere jordnære arrangementer.

Det mener man i hvert fald i tyrolerteltet ved Sankt Pauls Kirkeplads, der byder på fadøl og en svingom.

- Alt det ballet og fine musik, det er fint nok. Det er der jo nogen, der kan lide. Jeg er mere til det festlige, folkelige og fornøjelige. Derfor kommer jeg her, siger Mette Lauridsen fra Aarhus, der mandag var dukket festklar op til i teltet med den folkelige musik.

Tyrolermusik, hygge, fadøl og dans. Det er, hvad der er på pogrammet i tyrolerteltet ved Sankt Pauls Kirkeplads.

Bag musikken står en frivillig gruppe, der har spillet musik siden festugen for første gang åbnede dørene for 54 år siden.

De kalder sig selv for Tonicas Lystige Tyrolere.

- Det har været fantastisk at være med fra start. Vi har slidt seks borgmestere op gennem tiden. Jeg ved godt, at det ikke er en byfest, men det er altid vigtigt med noget dejlig tyrolermusik og glade mennesker, siger forsangeren Kim Hensen Alias Ernst Moesen.

Sporten skal bringes ind i Festugen

Udover tyrolerfesten og bajerne, er også træningstøj og håndbolde en del af dette års program.

Aarhus United har anlagt en stor sandkasse på havnen, hvor børn som voksne kan komme ned og prøve kræfter med blandt andet strandhåndbold.

- Vi vil gerne trække festugen ned til vandet og trække sporten ind i festugen. Vi vil møde børn i øjenhøjde, så det hele ikke handler om fest og alkohol, siger Jan Snogdal fra Aarhus United, der er initiativtageren bag projektet.

Det har Forældreskolen benyttet sig af. Eleverne besøgte mandag den store strandbane.

- Vi er meget imponeret over det her arrangement. Måske får fire eller fem elever lyst til at spille håndbold, og så har vi opnået meget, siger Per Agerskov, der er lærer på Forældreskolen.

Der er mere end 1.000 forskellige begivenheder rundt om i byen i løbet af festugen, der lige nu er i fuld gang.