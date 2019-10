Frivillige fikser folks ødelagte ting på anderledes café

Er dit tøj, din køkkenmaskine eller andet elektronik gået i stykker? Så vent lige et øjeblik, inden du kyler det i skraldespanden.

Dine ødelagte ting kan nemlig blive fikset kvit og frit de såkaldte Repair caféer som ligger rundt omkring i det østjyske.

Folkene bag vil gøre op med køb-nyt-og-smid-væk-mentaliteten og sikre, at vi får repareret vores ting i stedet for at smide dem ud.

- Det at have virksomheder til at producere og at unge som gamle har et stort forbrug er uhensigtsmæssigt for vores miljø, siger Frank Oxholm Jensen, der er afdelingsleder i Repair Café i Skanderborg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Caféerne findes i 28 forskellige byer i landet, og her i ØSTJYLLAND ligger de i Skanderborg, Silkeborg, Aarhus og på Samsø.

Frivillige gør det gratis

På Repair Café i Skanderborg hjælper cirka 10 frivillige med at reparere alt fra tøj til elektronik. Én af de glade hjælpere er Rüdiger Rosenkilde Hoppe.

Han fikser blandt andet radioer, pladespillere, støvsugere, boremaskiner og meget andet. Når man spørger ham, hvorfor han bruger sin tid på at gøre det helt frivilligt, er svaret enkelt:

- Det er som at vinde i lotte eller få en helt ny bil. Det er bare en super dejlig fornemmelse, hvis man har løst et problem og kan gøre andre mennesker glade, siger Rüdiger Rosenkilde Hoppe til TV2 ØSTJYLLAND.

Glæden er også stor blandt kunderne. Tirsdag kiggede kunden Kristian Lund Tegtmeier blandt andet forbi, da haN skulle have hjælp til at fikse et gammelt fabriksur.

- Jeg synes, det er helt vildt dejligt, at der er nogen, der vil lægge deres arbejdskraft i det her projekt, siger Kristian Lund Tegtmeir til TV2 ØSTJYLLAND.

Torsdag havde Kristian Lund Tegtmeir taget sit ur med for at få hjælp til at få det til at du igen.

Ønsker flere unge kunder

Cafeen har været åben den første tirsdag i hver måned siden januar, og hver gang kommer der mellem 10 til 30 kunder.

- Vores målgruppe er den gruppe af borgere, som er vant til, at tingene har en værdi, og har købt tingene med henblik på, at de skal holde i lang tid, og det er især den ældre del af befolkningen, siger Frank Oxholm Jensen, der er afdelingsleder i Repair Café i Skanderborg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han ser nu gerne, at der i fremtiden er endnu flere, der bruger caféen og især at flere unge vil kigge forbi med deres ødelagte sager.

- Vi vil gerne have unge borgere til at indse, at det også har en værdi, og at de kan mærke det på deres egen pengepung, hvis tingene holder i længere tid, siger Frank Oxholm Jensen.

Caféen i Skanderborg har åbent den første tirsdag i hver måned fra klokken 16:00.