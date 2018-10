Frivillige bygger 1200 meter mountainbike-bane - og det er kun begyndelsen

6,5 tons marksten i forskellige størrelser, 45 kubikmeter grus og 2000 markeringspinde med pink flag er nogle af de ting, der er brugt til at bygge den første del mountainbike-sporet i Baneskoven i Skanderborg.

Bag projektet står Skanderborg Trailbuilders, der frivilligt har knoklet på projektet i et års tid, og de kunne søndag glæde sig over endelig at åbne off-road-cykelstien.

- Jeg har glædet mig super meget. Det er et helt år, vi har gået og bygget, så det bliver mega fedt at komme ud og køre efterhånden, siger Niklas Winther Rasmussen, der er en af sporbyggerne på projektet.

Sporet er nu 1200 meter langt, og selvom der stadig er et stykke vej til den fulde længe på fem kilometer er færdig, er det alligevel noget af en milepæl, der nu er nået efter et års hårdt arbejde.

- Det er båret af en enorm lyst til at cykle mountainbike i de danske skove. Og samtidig også en lyst til at bygge spor, som passer ind i naturen, og som er sjove at cykle på, siger Ulrik Holm, der er formand for Skanderborg Trailbuilders, til TV2 ØSTJYLLAND.

Byen har manglet det

Spor-delen har sværhedsgraden blå, hvilket betyder, at man som ny rytter godt kan få glæde af at køre på den i Baneskoven, men ifølge sporbyggerne kan også de øvede mountainbikere finde udfordring på stien.

Rytterne var mødt talstærkt op for at rulle de første af mange ture i Baneskoven i Skanderborg.

- Det har manglet i Skanderborg, for der har været masser af aktive mountainbikere i mange år, men der har ikke været nogen steder at køre. Der er har været stor opbakning til det også, siger Niklas Winther Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Foreningen Skanderborg Trailbuilders blev grundlagt for mere end to år siden af cykelentusiaster, der savnede skovstier, de kunne ræse på. Og nu er drømmen endelig blevet til virkelighed.

- Er du sindssyg, jeg glæder mig. De sidste tre uger har der ikke været tid til cykling, fordi tiden er gået med minutiøs planlægning for at få de sidste ender til at nå sammen, siger Ulrik Holm.