Frivillig til VM i sejlsport: ”Det er noget helt særligt”

Verdensmesterskabet i sejlsport 2018 på Aarhus Havn er i fuld gang, og det betyder, at over 1000 frivillige knokler for at få det store arrangement til at forløbe.

En af de mange frivillige er Allan Larsen. Han arbejder i sejlsportscenterets, Sailor’s Lounge, der er et mødepunkt for sejlerne. Allan nyder at være frivillig og møde nye mennesker.

Allan Larsen som frivillig til VM i sejlsport.

- Stemningen og nærværet mellem de frivillige er helt specielt. Man får mange nye venner blandt de frivillige, fortæller han.

Allan Larsen har tidligere været frivillig til Festugen i Aarhus, hvor han blandt andet har fungeret som chauffør. Det meldte han sig i første omgang også til ved VM i sejlsport.

- Det har vist sig at være meget sjovere at være ude blandt mennesker. Jeg nyder at være sammen med de andre. Her er der liv og glade dage, fortæller han med et stort smil.

Inden begivenheden havde Allan ikke kendskab til sejlsport.

- Jeg kan knap nok finde ud af, hvad der er en robåd, og hvad der er en sejlbåd, men jeg er her for at skabe stemning, sørge for at folk har det godt og for at gøre en forskel, fortæller han.

Flere og flere vil være frivillige

En undersøgelse lavet af sundhed og omsorg i Aarhus kommune viser, at flere og flere bliver frivillige. Det bakker fremtidsforsker, Marianne Levinsen, op om. Hun mener især, at det er til arrangementer og begivenheder som vm i sejlsport, at frivilligheden "boomer”.

- Det er populært at være frivillig til de store arrangementer, hvor man er en del af at større fællesskab og samtidig får noget tilbage i form af en oplevelse eller billet til arrangementet, fortæller Marianne Levinsen.

Sejlerne og de frivillige slapper af Sailor's Lounge.

Hun forklarer, at det også kan hænge sammen med digitaliseringen og den udvikling, som vi er i gang med.

- Jo mere digitaliseret vi bliver, jo mere fremmedgjorte vi bliver for den virkelige verden, jo mere har vi brug for at være med og være i samspil med andre rent fysisk. Det kan begivenheder som verdensmesterskabet i sejlsport skabe, fordi man er sammen om at skabe noget, forklarer Marianne Levinsen.

Sophie Christensen er koordinator for atleterne og den officielle administration til begivenheden, og hun er stolt over de frivillige, og den kultur de har skabt.

- Det er alt, hvad vi havde drømt om. Frivillighedskulturen er unik, alle er glade og vil det så gerne, fortæller hun.

