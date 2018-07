Frivillig med muskelsvind til udsolgt Grøn: - Føler jeg kan bruges

35.000 mennesker har i dag indtaget koncertpladsen til dette års Grøn Koncert i Aarhus. For at de alle får en så god oplevelse som muligt, arbejder 700 frivillige sammen med arrangørerne Muskelsvindfonden og Tuborg. En af de frivillige er Antoniett Vebel Pharao.

Hun har selv muskelsvind og har været frivillig på Grøn i 10 år. I år står hun for gæstelisten og er en del af indgangen og billetområdet.

Jeg viser, at selv når jeg sidder med muskelsvind, så kan jeg andet end at sidde derhjemme bag en væg og kede mig. Antoniett Vebel Pharao, frivillig på Grøn

- Jeg hjælper folk godt ind og giver god service, som jeg har gjort de sidste 10 år, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg er god til at snakke og smile til folk. Jeg elsker den kontakt, man har med publikum.

Antoniett sidder i indgangen og holder blandt andet styr på gæstelisten.

Sidder ikke bare derhjemme

Netop det faktum at hun selv har muskelsvind, er kun med til at give hende endnu mere lyst til at give den en skalle som frivillig.

- Jeg viser, at selv når jeg sidder med muskelsvind, så kan jeg andet end at sidde derhjemme bag en væg og kede mig, lyder det fra Antoniett Vebel Pharao.

Læs også Louise og Mads holdt bryllupsrejse på festival: I år er udbyttet med

Grøn arbejder da også for, at der skal være plads til forskelle.

- Man føler, at man kan bruges til noget.

Håber at være med mange år endnu

Antoniett Vebel Pharao fremhæver også det stærke fællesskab, der er på Grøn blandt de frivillige.

- Alle skal kunne være her, og der tages hensyn til alle.

Alle skal kunne være her, og der tages hensyn til alle. Antoniett Vebel Pharao, frivillig på Grøn

Hun håber på, at helbredet holder til at være frivillig mange år endnu.

På scenen i år er blandt andre Lukas Graham, Aqua og Suspekt.

Der er totalt udsolgt med 35.000 gæster på Grøn i Aarhus i år.