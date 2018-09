Frivillig Fredag: Unge gjorde en forskel - helt gratis

Har du gjort noget for nogen i dag. Frivilligt. Eller har andre gjort noget for dig. Helt frivilligt.

I hvert fald er det i dag national Frivillig Fredag.

Det blev markeret flere steder i Østjylland. Blandt andet i Odder.

- Vi har fået 100 unge fra forskellige skoler i Odder til at komme ud på plejecentrene og hente de ældre. Så skal de gå en tur med dem og komme herned, siger Pernille Helbo, der er daglig leder i Frivilligcenter Odder.

Arrangementet er både for at markere frivillighed og Frivillig Fredag.

- Men det er også, fordi vi gerne vil give de unge en smagsprøve på, hvad man kan gøre som frivillig, og hvordan man kan gøre en forskel. Man kan for eksempel være gå-turs ven, siger Pernille Helbo.

God ting at bruge dagen på

To af dem, der deltog i Frivillig Fredag, var Astrid Warming og Julie Burr Rasmussen.

- Vi tænkte, at det kunne være spændende, og at det var en god ting at bruge dagen på, siger Astrid Warming til TV2 ØSTJYLLAND.

100 unge deltog i Frivillig Fredag i Odder.

Bruno Bøg var en af de ældre, der fik en gåtur med skoleeleverne.

- Det var simpelthen bare hyggeligt at se, hvor søde de var, siger Bruno Bøg.

- Man får det også selv godt af at gøre noget for andre, siger Astrid Warming

- Man skal kunne gøre noget af lyst. Det gør måske oplevelse sjovere og bedre, hvis nogen gør noget, fordi de har lyst og ikke bare for pengenes skyld, siger Julie Burr Rasmussen.

Øverst kan du se hele indslaget om Frivillig Fredag i Odder.