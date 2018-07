Friske, danske hvidløg: Eksotisk bondegård starter op

Fødevarernes tur fra mark til by skal være kortere. Det drømmer de om på gården Højslet lidt nord for Randers, hvor andelsselskabet Kronjyllands Spisekammer vil dyrke alt det, man normalt ikke dyrker i Danmark.

- Vi importerer jo stort set alt det, der er sjovt at spise. For eksempel hvidløg. Det henter vi i Kina eller i Spanien. Men man har dyrket hvidløg i vikingetiden herhjemme, det er ikke noget, vi skal ud og opfinde, siger Mogens Brask Christensen, der er initiativtager bag Kronjyllands Spisekammer.

Han synes, at forbrugerne har for få varer at vælge mellem, og det er de samme ting, der er på alle markerne. De mere eksotiske sorter skal dyrkes i det, han kalder en gastrobotanisk have.

Danske jordbær er en ægte sommerklassiker, men snart kan det danske sortiment af sommerafgrøder blive udvidet.

I Randers midtby kan man godt lide ideen om lokale råvarer, afslører en rundspørge i byen.

- Det, synes jeg, er en fed ide. Det åbner da nogle muligheder for nogle mennesker. Og for forbrugerne også.

- Det er en rigtig god ide, at man ved, hvor det kommer fra, og man ved, hvad man får på bordet.

- Det er rigtig godt. Også af miljøhensyn, når vi kan få varer, der er lokalt produceret.

Alle må bestemme

Det er meningen, at Kronjyllands Spisekammer skal være en socialøkonomisk virksomhed med plads til alle. Det betyder altså, at der eksempelvis også bliver ansat mennesker med for psykiske eller andre udfordringer.

- Vi vil godt puffe lidt til de der eksisterende hierarkier. Selvom man er der to timer om ugen i et fleksjob, så har man faktisk også lov til at byde ind på, hvordan det her skal flytte sig, siger Mogens Brask Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom andelsselskabet er helt nyt, er de klar til at vise de første afgrøder frem til efteråret.