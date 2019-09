Frimærker: Nu kan du slikke tre østjyske hunde i nakken

Flere måneders logren med halen er nu langt om længe ovre. PostNord sender nemlig frimærkeserien med danskernes hunde på gaden i dag og heriblandt de tre islandske fårehunde fra Hadsten Gaia, Blida og Pila. De udgør ét af de fem motiver, som udkommer i et oplag på flere millioner.

- Det er da stort og et fantastisk minde at have, siger hundeejer Anne Bjerre Lauridsen.

Selvom de tre hunde nu er kommet på frimærkerne, så var det i virkeligheden lidt af et tilfælde, at de tre hunde overhovedet blev meldt til PostNords konkurrence.

- Jeg havde set PostNords konkurrence, men tænkte ikke at det var noget for mig. Men så var der en, der prikkede til mig og sagde, at det måske var noget for mig. Så tænkte jeg, at jeg sagtens kunne skrive tre linjer om hundene og en lille historie, siger Anne Bjerre Lauridsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Og ikke nok med at de tre hunde alle er samme race, så er de faktisk også i familie med hinanden. Gaia er nemlig mor til Blida, som igen er mor til Pila.

Hjælper hjerneskadede

Ud over at være i familie, så er de tre hunde desuden også kolleger.

To af de tre hunde hjælper med genoptræning af hjerneskadede patienter på Hammel Neurocenter tre formiddage om ugen. De er også godkendt som besøgshunde gennem TrygFonden.

Udover Gaia, Blida og Pila er de fire andre vindere golden retrieveren Chivas fra Gørløse i Nordsjælland, den glathårede foxterrier Mille fra nordjyske Ejdrup, den gule labrador Audi fra Haslev i Sydsjælland og schæferen Theo fra Kibæk i Vestjylland. Det skriver PostNord i en pressemeddelelse.

Frimærkerne udkommer i et oplag på flere millioner, og de har værdien 10 kr., så de kan bruges til at sende et almindeligt brev.