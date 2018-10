Friluftsbad brændt ned til grunden: - Det var totalt overtændt

Meterhøje flammer mellem træerne 500 meter fra vejen fik kl. 4.43 natten til torsdag nogle forbipasserende på Ringvejen ved Silkeborg til at reagere.

Ilden havde godt fat og lyste skoven voldsomt op i mørket.

Kort efter ankom det lokale brandvæsen fra Midtjysk Brand og Redning til stedet med ti brandfolk og fire brandbiler.

Ilden viste sig at stamme fra en voldsomt brand i omklædningsbygningen til mænd ved Vestre Søbad.

Der var ikke meget tilbage af omklædningsbygningen, da brandfolkene her til morgen slukkede de sidste flammer. Foto: Localeyes.

- Da vi kommer frem, er bygningen total overtændt. Den har brændt længe, inden det blev opdaget, siger indsatsleder ved branden Allan Riisberg.

- Det var en meget kraftig brand, da vi kom frem. Træbygningen var ikke ret høj længere og taget var faldet ned.

Herreomklædningen stod ikke til at redde, så brandmændene valgte i stedet at koncentere deres sig om at redde så meget som muligt af de omkringliggende bygninger.

- Bygningen ved siden af brændte også. Vores første opgave var at sørge for, at der ikke brændte mere af bygningen ved siden af og at det ikke bredte sig ud i skoven, fortæller Allan Riisberg.

Vestre Søbad ligger umiddelbart syd for Silkeborg ud til Almind Sø.

Ilden havde også fået fat i træbygningen ved siden af herreomklædningen. Her er der kiosk, toiletter og et rum til vinterbadere.

Brandfolkene måtte opgive herrenes omklædningsrum til søbadet, som er brændt helt ned til grunden, men forhindrede at branden fik ligeså hårdt ud over kioskbygningen. Den er dog kraftigt brandskadet og har tydelige spor af branden på sine forkullede ydervægge. Vinterbadernes rum tilgengæld nøjedes med sodskader efter den kraftige brand.

Formentlig påsat

Slukningen af branden tog brandvæsenet tre tidlige morgentimer og ifølge indsatslederen er ilden med stor sandsynlighed påsat.

- Mit umiddelbare bud er, at den er påsat, fordi der er ikke noget liv derude og slet ikke på den tid af dagen, siger Allan Riisberg.

Samme formodning har Midt og Vestjyllands Politi, som fortsat er i gang med at undersøge sagen.

- Det er vores hypotese, at branden er påsat, bekræfter Bent Riber Nielsen, der er politikommissær i Lokalpolitiet Silkeborg.

Han begrunder mistanken sådan her:

- Der ser ud til at være flere arnesteder, hvor man har forsøgt at sætte ild på og kun den ene del af omklædningsfaciliteterne er brændt ned.

Ifølge politiet er ilden blevet tændt i affaldsspande i både herrenes og damernes omklædningsrum. Det er dog kun herrenes omklædningsrum der er brændt ned.