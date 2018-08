Frikadeller for mangfoldighed: De er lige så forskellige som os

Randersugen er i fuld gang, og fredag stod den på frikadeller i alle afskygninger. Byen blev landskendt efter at byrådet besluttede, at alle institutioner i kommunen skal tilbyde svinekød på deres menu.

Nu er den lille farsklump så blevet en del af festugen i Randers, hvor den er med til at sætte fokus på mangfoldighed. Arrangementet er en del af en festival, der hedder 100 Procent Fremmed, for selvom frikadellen måske føles som en dansk tradition, findes den i alle afskygninger verden over.

- Det handler om, at der er mange ting her i verden, der er fremmede, men det er ikke mere fremmed, end hvis man lige kigger lidt nærmere på det, så bliver det jo spændende, siger Helga Hjerrild, der er kulturkonsulent ved Randers Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

En frikadelle kan være rigtig mange ting, og det samme kan mennesker være. Det er derfor temaet er, at vi fejrer mangfoldighed. Mickey Ching, kendt fra Den Store Bagedyst

Selvom mange forbinder frikadeller med svinekød, blev de i boderne på gågaden lavet i alle kombinationer af kød, krydderier og andre ingredienser. Det eneste, boderne havde til fælles, var, at kokkene i dem havde velkendte ansigter.

- Jeg synes, det er skide godt hele tiden at tænke mangfoldighed og ligesind. Og så vidensdeling, man kan lære utrolig meget af andre kulturer, siger Jonas Rasmussen, der tidligere i år blev udråbt som vinder af Dansk Melodi Grand Prix tidligere i år.

Selvom der ikke var professionelle kokke i frikadellekøkkenerne, var der måske nogle, der var mere på hjemmebane end andre. Udover musikeren Jonas Rasmussen var Mickey Ching, der er kendt fra DRs Den Store Bagedyst – og så er han i øvrigt selv fra Randers.

Frikadeller og mennesker

- En frikadelle kan være rigtig mange ting, og det samme kan mennesker være. Det er derfor temaet er, at vi fejrer mangfoldighed, siger Mickey Ching til TV2 ØSTJYLLAND.

Temaet var altså forskellighed i både mad og mennesker, men for en af de sultne, forbipasserende randrusianere handlede arrangementet i alt sin enkelthed bare om frikadeller.

- Jeg har fået en med kylling. Det skulle vist være den sunde, så det er super. Det er rigtig hyggeligt med sådan et arrangement her, siger Christel Jakobsen, der var på besøg ved frikadellebordene.

De kan se ens ud på overfladen, men være meget forskellige indeni. Både mennesker og frikadeller.

Netop den holdning var hovedformålet, hvis man spørger arrangøren.

- Meningen er egentlig bare, at vi gerne vil skabe rammen om, at man kan sætte sig ned og hygge sig med folk. Mødes med nogen over et dejligt måltid. Det var faktisk en rigtig god måde at møde andre mennesker på, siger Helga Hjerrild, der er kulturkonsulent ved Randers Kommune.

Og selvom Mickey Ching bakker op om alle de mange forskellige typer af farsboller, har bagedyst-deltageren dog selv en klar favorit-frikadelle.

- De allerbedste frikadeller, der er mine, synes jeg selv. Det er klassiske mormor-frikadeller, siger han med et glimt i øjet.