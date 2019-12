Fridi faldt i havnen efter julefrokost: Lå i iskoldt vand

Natten til lørdag skete det igen: En ung mand faldt i det iskolde vand i Aarhus Havn efter en festlig aften i byen. Kun ved en tilfældighed overlevede han.

- Nu må kommunen gøre noget. Det er uforsvarligt, at man ikke vil gøre noget, lyder det fra hans chokerede kæreste Sandra Ørvarodd.

- Det er ikke alle der er så heldige at blive reddet op. Sidste år mistede en ung mand livet efter en julefrokost, fortsætter hun.

"Jeg har din kæreste"

Sandra Ørvarodds mareridt begynder kl. 02.30 natten til lørdag. Hun er alene hjemme i parrets lejlighed i Tranbjerg, da telefonen ringer.

En ung fremmed kvinde fortæller, at hun har Fridi. At hun fandt ham i vandet i Aarhus Havn og han var hos hende på et kollegium stærkt nedkølet og forfrossen.

- Jeg tænkte bare: Fuck! Hvad gør jeg nu?, husker Sandra Ørvarodd.

Herefter gik det hurtigt. Holde hovedet koldt. Ringe til en veninde. Få hende til at køre ind til Aarhus.

- Jeg rystede helt vildt. Jeg var mega bange og mega forskrækket. Var bange for at gå i panik på vej derind, hvis jeg var alene.

Det er langt fra den eneste gang, at unge mænd er faldet i havnen efter en bytur.

Manglende opkald

For 34-årige Fridi Andreasen, der oprindeligt er fra Færøerne, var fredag aften begyndt i festligt lag. Der var julefrokost på jobbet og den blev holdt i Turbinehallen.

Sammen med Filmbyen og Kaospilotuddannelsen ligger den tæt på Sydhavnsgade og Mindet på Aarhus Havn.

Omkring midnat ringer Fridi hjem til Sandra, for at sige at han er på vej hjem.

- Jeg spørger ham, om jeg skal komme og hente ham. Han siger, han finder på noget og så vil han ringe om 10 minutter, husker Sandra.

Men Fridi ringede ikke.

Mega koldt vand

Selv husker han ikke præcist, hvad der derefter skete. Men han har siden ræsoneret sig frem til, at han formentlig har forsøgt at finde ned til letbanen ved Dokk1 blot 500 meter fra Turbinehallen. En letbanetur kunne nemlig have bragt ham direkte hjem under dynen i Tranbjerg. Men sådan gik det ikke.

- Det næste jeg husker, er, at jeg på en eller anden måde vågner i vandet og det er mega koldt, fortæller Fridi Andreasen.

- Jeg panikkede, men fangede mig selv i det og sagde til mig selv, at nu skulle jeg slappe af, ellers kommer jeg ikke op.

Fridi Andreasen kan faktisk ikke svømme. Men han har en alt for stor jakke på og den må på en eller anden måde have holdt ham flydende, er han efterfølgende nået frem til. Inde på kanten kan han se en stige, som han får sig sparket hen til.

I maj 2019 blev der monteret redningsstiger flere steder i Aarhus Havn. Foto: Aarhus Kommune/TrygFonden

Redningen

Men da han skal til at hive sig op, svigter kræfterne.

- Jeg var helt afmagtet. Det våde tøj var mega tungt. Jeg kunne ikke komme op, husker Fridi Andreasen.

I stedet råber han om hjælp. Og ved et sandt lykketræf bliver han hørt. Den mørke sydhavnsgade er ellers ikke synderligt befærdet en normal fredag aften.

Men på det helt rigtige tidspunkt kommer en ung kvinde forbi. Hun har været til fest i filmbyen og er på vej hjem på sit kollegium, da hun hører råbene. Ved en kraftanstrengelse får hun hjulpet den 80 kilo tunge Fridi op af vandet og tilkaldt nogle flere til at hjælpe med at få ham hjem på kollegiet.

Her piller de det våde tøj af ham, finder alt hvad de har af dyner og ringer til vagtlægen og Fridis kæreste Sandra.

Hun kommer med det samme.

Da Sandra får Fridi hjem til Tranbjerg måler hun hans temperatur til 32 grader. Pakket ind i alt, hvad der er at finde af dyner, får hun ham varmet op til 35 grader.

Glad for at være i live

To dage efter ulykken har chokket hos det færøske par i Tranbjerg lagt sig. Nu er der overordnet to følelser tilbage: Taknemmelighed og vrede.

Taknemmelighed over, at den unge kvinde kom forbi netop da Fridi havde brug for det.

- Hun skal have en medalje. Hun er årets borger og jeg er en meget heldig mand. Jeg er bare super glad for at være i live. Man har læst om alle de andre, som er faldet i og de har jo ikke været lige så heldige, siger Fridi Andreasen.

Mere sikkerhed

Hos Sandra Ørvarodd er den dybe følelse af taknemmelighed blandet med vrede.

- Jeg er vred på Fridi over, at han blev så fuld. Og jeg er vred på kommunen over, at sikkerheden er så dårlig. Der er næsten ingen belysning. Man kan ikke se, hvor havnens kant er, når det er mørkt og der er heller ingen hegn.

Hun efterlyser derfor mere sikkerhed på havnen:

- Der ligger så mange steder, hvor folk drikker dernede langs vandet og så har kommunen også et ansvar for at området er sikret, siger Sandra Ørvarodd