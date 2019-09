Frem med paraplyen: Kølig og regnfuld weekend i vente

Fredag starter regnfuldt og køligt – og det vil også kendetegne vejret for resten af weekenden.

Læs også Antallet af aflyste operationer på AUH når nye højder

Fra morgenstunden fredag ligger der et regnvejr henover Randers Fjord og ned mod Aarhus Bugten. Det vil i løbet af formiddagen bevæge sig længere mod syd og også langsomt ud over Djursland.

Læs også Børn mistede deres far: - Folk skal ikke være bange for at spørge

- Der vil komme lidt solstrejf i ny og næ, inden nye byger dukker op. I løbet af eftermiddagen kan nogle af bygerne gå hen og blive ganske kraftige. Så man kan altså ikke vide sig helt sikker. Det er med at have paraplyen med under armen, fortæller Anders Brandt, TV2 Vejret.

Kold og blæsende weekend

Temperaturen vil fredag snige sig op omkring 16-17 grader. Men så falder den også igen:

Læs også Guldsmed er træt af nettet og lukker sin butik: - Du kan få den for en krone

- Det er faktisk relativt lunt, når vi ser frem på de kommende dage, der går hen og bliver blæsende og relativt kølige, siger Anders Brandt, TV2 Vejret.

Det er faktisk relativt lunt, når vi ser frem på de kommende dage, der går hen og bliver blæsende og relativt kølige. Anders Brandt, TV2 Vejret

Lørdag falder regnen over mange steder i det østjyske. Temperaturen ligger omkring 15-16 grader.

Læs også Blodbank har akut brug for hjælp - mangler den vigtigste slags blod

Søndag bliver ligeledes kølig og med mere udbredt regn, mens temperaturen falder yderligere i starten af næste uge til omkring 12-14 grader. Mandag og tirsdag vil østjyderne opleve enkelte byger og et relativt blæsende vejr.