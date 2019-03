Frem med paraplyen: Gråvejrsdag med regn i vente

Mandag var grå, og vi fik en del regn her i Østjylland. Desværre for dem, der ikke er så glade for det, så vil det fortsætte tirsdag.

- Fra morgenstunden vil temperaturen være nede omkring 2-3 grader, så det betyder, at der er en lille risiko for, at der kan være lidt hvidt i nogle af bygerne, fortæller vejrvært Lone Seir.

I løbet af dagen kan temperaturerne komme op på 5-6 grader.

- Der kan være periode med tørvejr, men skyet bliver det det meste af tiden, siger Lone Seir fra TV2 Vejret.

Den bedste chance for en tørvejrsdag er fredag, hvor der også er mulighed for at solen kigger ned. Lone Seir, TV2 Vejret.

Onsdag vil også blive med regn, men torsdag er der chancer for sol og lidt opklaring imellem bygerne.

Den bedste chance for tørvejrsdag bliver fredag i denne uge.

Men samtidig vil det blive mere blæsende.

- Så vil det være lidt mere køligt om natten og måske med frostvejr.

