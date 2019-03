Frem med gummistøvlerne: Det våde vejr fortsætter

Har du ikke allerede investeret i det tøj, der skal få dig tørskoet gennem efteråret, så er det måske ikke en tosset idé at købe det allerede nu.

Læs også Langt mindre tvang og vold på psykiatrisk hospital

Resten af ugen byder nemlig på massevis af regn til Østjylland.

Onsdag fortsætter der med at komme nedbør, men i modsætning til tirsdag, så kommer regnen ikke nær så sammenhængende.

I stedet vil der komme pletvise byger over Østjylland.

Læs også Unge sørger for, at kræftpatienter får mad på bordet

Det er derfor muligt at snige sig ud uden at få en dråber i ansigtet, hvis du kommer ud under den grå himmel på det rette tidspunkt.

Kold morgen

Temperaturen kommer til at ligge mellem tre og fire grader fra morgenstunden, og med lidt held kommer solen også frem for at sige godmorgen.

Dagen bliver dog generelt grå, og vinden tager til fra syd. Nogle steder kan den nå helt op til kuling. Temperaturen vil stige med en enkelt eller to grader hen over dagen.

Regnen bliver meget spredt onsdag.

Hen mod aftenen vil vinden lægge sig en smule igen, men alt i alt venter der en dag, der mest af alt ligner en efterårsdag.