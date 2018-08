Frem med bålfadet: Afbrændingsforbud ophæves i hele Østjylland

Nu er det igen tilladt i hele Østjylland at bruge ukrudtsbrænder og bålfad. Beredskab og Sikkerhed har nemlig ophævet afbrændingsforbuddet, som ellers har varet hele sommeren.

- Vi ophæver forbuddet efter have fået en opdatering af DMI´s tørkeindeks, som er faldet til 3-6 ud af 10, siger Kasper Sønderdahl, beredskabsdirektør i Beredskab og Sikkerhed i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs.

Før weekenden lå tørkeindekset på mellem 6-8 så den megen regn, der er kommet de seneste dage har gjort en forskel.

Til trods for tre dages regn er der stadig knasende tørt mange steder i Randers, Favrskov og på Djursland Kasper Sønderdahl, beredskabsdirektør i Beredskab og Sikkerhed i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs.

Det kan brandvæsenet også se på spredningen af de brande, de har været ude at slukke de seneste dage

- I går morges slukkede vi en halmbrand ved Fløjstrup, som har kørt i to døgn. Vi kunne se, at branden ikke spredte sig til de afgrøder, som lå omkring og det lægger vi også til grund for nu at ophæve afbrændingsforbuddet, forklarer beredskabsdirektøren.

Nu er det igen tilladt at bruge ukrudtsbrændere i hele Østjylland. Men vær forsigtig: Selvom det har regnet er det fortsat tørt derude. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Vær forsigtig

Han opfordrer dog fortsat til yderste forsigtighed ved brug af ild:

- Til trods for tre dages regn er der stadig knasende tørt mange steder i Randers, Favrskov og på Djursland, siger han.

- Så sent som i morges, var der én, som kom til at bruge en ukrudtsbrænder selv om det var forbudt, og det tog hans udhus. Jeg kan derfor ikke sige det nok: Afbrændingsforbud til trods, så skal man være virkelig forsigtig, lyder det fra beredskabsdirektøren.

Med det ophævede afbrændingsforbud på Djursland, i Favrskov og Randers er afbrændingsforbuddet nu ophævet i stort set hele Danmark. Kun Bornholm og Anholt er tilbage og på Anholt gælder forbuddet året rundt på grund af øens vegetation.