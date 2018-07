Frederikke vil fuldføre sit studie: Får kun penge hvis hun dropper ud

I landsbyen Skovby ved Galten sidder 19-årige Frederikke Bertin. Hun har været igennem lidt af hvert i hendes korte liv, og nu møder hun nye udfordringer, på trods af hun faktisk føler sig mere klar end længe til at fuldføre sit studie.

Sidste år måtte hun droppe ud af sin HF-uddannelse efter en fejloperation og fire blodpropper, ligesom hun fik konstateret posttraumatisk stress syndrom.

- Det var forfærdeligt, jeg troede, at jeg skulle dø. Jeg blev egentlig psykotisk. Jeg havde mange tanker og forestillinger, som ikke passer, fortæller Frederikke Bertin til TV2 ØSTJYLLAND.

Men nu føler hun sig altså klar til at komme tilbage på skolebænken. Dog kan hun ikke overskue andet end at tage alle fag som enkeltfag.

- Jeg har det bedre, jeg har kontrol over mig selv, men der er stadig lang vej. Jeg vil gerne fuldføre resten af min HF, så jeg får en fuld HF. Det indebærer, at jeg går på enkeltfag de næste tre år. Det er det, jeg gerne vil, siger hun.

Ingen SU eller tilskud til buskort

Nu kommer så hagen ved det hele, for på trods af Frederikke Bertins imponerende vilje, så straffer systemet hende.

Fagene skal hendes mor betale for. Men da hun vil have under 23 timer om ugen, kan hun ikke få SU eller tilskud til et buskort ind til Skanderborg.

- Jeg synes ikke det er fair, at man som ungt menneske skal hænge på sine forældre, til man er 22, og man ikke kan udleve det, man gerne vil, fordi man er for syg. Er man rask, kan man gøre alt og har alle muligheder, siger Frederikkes mor, Mette Bertin, til TV2 ØSTJYLLAND.

Datteren kan ikke klare et studiejob, så hendes mor, som er alene, må betale.

- Alt hvad du skal bruge skal du komme og bede mor og far om, fordi du ikke kan tjene noget selv. Det er sgu ikke værdigt for nogen.

Mette Bertin vil gøre alt, hun kan for at få råd til sin datters uddannelse.

Skal først puttes i en kasse

Der er dog et alternativ for Frederikke, som faktisk indebærer, at hun får penge mellem hænderne. Hvis hun dropper uddannelsen, kan hun få uddannelseshjælp, som er 2.664 kr. før skat for hjemmeboende under 25 år.

Inden da skal kommunen undersøge, hvad hun kan klare.

- Frederikke tilhører ikke nogen kasse, så nu vil kommunen bruge et år på at trække hende ud af hendes uddannelse, for at finde ud af om hun passer til kasse 1, 2 eller 3, forklarer Mette Bertin.

Et alternativ der ikke giver mening for den 19-årige skoleparate unge kvinde.

- Det bliver langt dyrere, hvis jeg følger den plan – den økonomiske plan, så har vi en indlæggelse til jul, siger Frederikke Bertin.

Må tage avisrute eller nattejob

Lige meget hvad skal Frederikke begynde på HF efter sommerferien. Om det så betyder, at moderen må tage en avisrute eller et nattejob.

- Selvfølgelig skal man ikke have penge for ikke at lave noget, men et menneske der gerne vil og kæmper for at fuldføre noget, der kan jeg ikke forstå, at jeg ikke bliver bakket op, lyder det fra Frederikke Bertin.

En anden, der er uforstående over situationen, er direktøren for ADHD-Foreningen, Camilla Louise Lydiksen.

Foreningen har længe kæmpet for, at der skulle være bedre muligheder for, at alle uanset sygdomme og diagnoser skal kunne gennemføre en uddannelse.

Mangel på muligheder

- Der er mangel på muligheder, så må det tage den tid, der skal til, men de får jo ikke muligheden, siger Camilla Louise Lydiksen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg efterlyser, at vi sikrer, at unge med ADHD også får gennemført og få hjælp, om så det tager et år eller to længere.

Under alle omstændigheder planlægger Frederikke Bertin at starte på HF enkeltfag efter sommerferien.

- Det har mine forældre sagt, at det skal jeg, og det har jeg det trygt med.

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at få en politisk kommentar til de nuværende regler omkring SU, men det har ikke været muligt i dag.