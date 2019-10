Frederikke spiller den kamp, hendes storesøster ikke selv kan

De færreste ser nok et ungt ansigt foran sig, når de hører ordet gigt.

Sygdommen rammer dog også mange børn og unge.

Læs også Ni kænguruer stjålet fra zoo: - Vi har brug for hjælp

En af de 1200 børn og unge, der lider af sygdommen herhjemme, er 15-årige Nikoline Færch Lyngsø fra Mårslet.

Jeg er glad for, hun skal se med. Jeg gør det jo for hende. Frederikke Færch Lyngsø

En koncentreret Nikoline Færch Lyngsø følger fra sidelinjen med i en helt særlig U-14 kamp.

Hun har tidligere spillet fodbold, men kan ikke længere på grund af gigtudbrud og -smerter.

- Når det er i udbrud, har det kæmpe stor betydning, for så kan jeg ikke rigtig noget andet end bare vente på, at jeg kan komme til læge, så jeg kan leve en hverdag igen, siger Nikoline Færch Lyngsø til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Mand faldt 12 meter og fik store skader - nu åbner klatrehal igen

Lørdag spillede hendes lillesøster, Frederikke, en kamp for hende - og for at gøre opmærksom på, at gigt ikke kun er en voksensygdom.

Frederikke og hendes holdkammerater trak lørdag i særlige, røde trøjer i forbindelse med International Gigtdag.

Frederikke og hendes holdkammerater på U14-holdet gik i dag på banen iført særlige fodboldtrøjer i forbindelse med International Gigtdag.

Pigernes mor, Tine Færch Lyngsø, vil gerne vise, at der også er plads til børn med gigt i foreningslivet. Hun er meget glad, at Frederikkes U-14 hold var klar til at trække i nogle andre trøjer, end de plejer.

- Det er jeg vildt rørt over og stolt af. Jeg skrev til træneren, om de ville være med, og han sagde bare med det samme ja, siger hun.

Lørdagens kamp var særlig for familien Færch Lyngsø fra Mårslet. Her ses Nikoline, Tine og Frederikke.

Læs også Guide til efterårsferien: Østjylland bugner af sjove aktiviteter

Det er foreningen Gigtramte Børns Forældreforening (GBF), der står bag dagens fodboldkamp.

GBF er en frivillig forældreforening, der fungerer som et netværk for forældre, hvis børn har fået konstateret gigt.

Forældreforeningen hjælper blandt andre medlemmerne med at få kendskab til behandlingstilbud og bistandstilbud samt at give forældre mulighed for udveksle råd og erfaringer.