Frederik inviterede fremmed på middag

Han ville gerne bringe den samme oplevelse med hjem til Danmark, og det var sådan han kom på idéen.

- Det handler om at bryde med hverdagen og få en uventet oplevelse. Bryde lidt med den danske kultur, for vi er ikke så gode til at invitere folk ind i privaten, og det, synes jeg, er ærgerligt, siger han.

Alder er bare et tal

Søsætningen af konceptet fandt sted tirsdag, og den første gæst var 65-årige Freya Celeste Munksgaard, som havde været hurtig på tasterne, da Frederik Krogh Sørensen lagde sit opslag op.

- Jeg kan godt lide at møde nye mennesker specielt her i nærområdet, og jeg vil gerne have et større netværk. Og så løber man måske på dem igen, siger Freya Celeste Munksgaard.