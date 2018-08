Fredagens vejr påvirker festivalgæster: Teltene fløj rundt

Smukfest i Skanderborg er i fuld gang, og omkring 55.000 gæster besøger dagligt festivalen, men den voldsomme blæst, som blev navngivet Johanne, har påvirket nogle af gæsternes festivaloplevelse.

Nikoline Grønbæk fra Skals var en af de mange overnattende gæster på teltpladsen Kærligheden, der oplevede blæsten på nært hold i nat:

- Nogen af de andres telte fløj rundt og pløkkerne røg op. Vi skulle hele tiden ud for at sætte dem i, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

På afstand kunne jeg se, at den store indgangsport, som er omkring 4-5 meter høj og lavet af træ, vælter. Nikita George, festivalgæst, Smukfest

Da en af de andre gæster Nikita George fra Fyn ligeledes var ude for at få styr på sit blæsende telt, fik hun sig noget af en forskrækkelse, da hun ville sætte de flyvende pløkker i.

- På afstand kunne jeg se, at den store indgangsport, som er omkring 4-5 meter høj og lavet af træ, vælter, fortæller hun.

Nikita George løb op til indgangsporten for at se, om nogen var kommet til skade.

- Jeg kan se, at der ligger en pige under porten. Alle andre står på den anden side og holder den oppe, så den ikke ligger helt ned over hende.

Straks skynder Nikita George sig at løbe hen til pigen, som har fået indgangsporten ned over sig, men som stadig er ved bevidsthed:

- Hun snakker med sin veninde, der er lidt længere henne, og hun får viklet sig ud, mens hun fortæller, at hun har ondt i benet. Der går ikke fem minutter før en af sameritterne kom løbende, fortæller Nikita George.

Festivallen oplyser, at kvinden blev kørt til skadestuen i Horsens for yderligere undersøgelse. Kvinden er fortsat indlagt og har fået et brud på bækkenet. De pårørende er informeret.

Det var skræmmende, men jeg er glad for, at der ikke skete mere, og at flere ikke var kommet til skade. Nikita George, festivalgæst, Smukfest

For Nikita George var det ikke en særlig behagelig oplevelse, men hun glæder sig over, at det ikke gik værre, end det gjorde

- Det var skræmmende, men jeg er glad for, at der ikke skete mere, og at flere ikke var kommet til skade.

Også for Nikoline Grønbæk har det pludselige vejrskifte konsekvenser for resten af festivallen til trods for, at blæsten kun fik tag i naboens pløkker og barduner:

- Jeg skal hjem i dag, og det er 100 procent på grund af vejret. Det gider jeg ikke sove i, forsikrer hun.

