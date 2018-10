Fredag med gråt og vådt vejr

Fredag begynder gråt og vådt.

- Skal man på cykel, er det i hvert fald en god ide at tage regntøj på, siger Lone Sejr fra TV 2 Vejret.

Til gengæld bliver det forholdsvist mildt.

Skal man på cykel, er det i hvert fald en god ide at tage regntøj på. Lone Sejr, TV 2 Vejret

Temperaturerne kommer til at ligge på 7-9 grader. Vinden bliver lidt blandet og skiftende, men ikke specielt kraftig fra morgenstunden.

Lille chance for sol

I løbet af fredagen skal et lavtryk forbi Østjylland. Det betyder, at regnvejret bevæger sig væk fra det østjyske.

- Men der er altså stadig risiko for, at der kan komme enkelte byger hist og her, siger Lone Sejr.

Sidst på eftermiddagen er der en lille chance for, at solen titter frem.

Læs også Indbrudsbølge hærger: Poul fik endevendt sit hjem

Hele fredagen kommer temperaturerne til at ligge lige i underkanten af de 10 grader. Sidst på dagen vil der være en nordøstlig vind.

- Når vi får vinden om i nord og nordøst de næste dage, så bliver det noget køligere, siger Lone Sejr.

I weekenden dukker nattefrosten op. Og der er også en reel risiko for, at enkelte byger natten til søndag kan gå hen og blive med slud.

I næste uge venter et nyt blæsevejr og regn.

Øverst kan du se hele vejrudsigten for fredag og de kommende dage i Østjylland.