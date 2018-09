Fredag bliver solrig og kølig: Nattefrost på vej

Fredag er ikke bare den sidste den sidste dag før weekenden. Det er også en dag, der begynder med opklaring.

Det betyder, at der allerede først på dagen fredag vil være sol på himlen. Faktisk vil der nærmest ikke være en sky i sigte.

Temperaturerne vil til gengæld tage et dyk. Fredag kommer dagens toptemperatur formentlig til at ligge på 12 grader. Årsagen er en kølig luftmasse, der strømmer ned over Danmark. Og det vil afspejles i de lidt lavere temperaturer end de foregående dage.

Gråvejr på vej

Vinden kommer til at være fra nordvestlig retning med en god frisk vind.

Vejrtypen fredag giver anledning til, at det bliver endnu en klar nat natten til lørdag. Når det er så klart er der ikke nogen skyer til at holde på varmen. Derfor kan vi temperaturmæssigt igen komme ned og få efterårets anden omgang nattefrost.

Frem mod søndag er der igen gråvejr, gråvejr, gråvejr og regn på programmet.