Frans får nye tænder: - Det er fantastisk

Frans Wandall har kun to en halv tand tilbage i munden.

- Det er hårdt. Lige nu lever jeg af suppe og pasta, for det er det eneste, jeg kan spise, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er hjemløs, men overnatter på spor 1 eller 2 ved Østerport Station i København.

- Regner det på den ene side, så sover jeg på den anden, siger Frans Wandall.

Men nu er der lys forude i forhold til de manglende tænder. Han har nemlig fået penge til helt nye.

- Det betyder rigtig, rigtig meget. Det vil betyde, at jeg kan tygge maden igen, siger Frans Wandall.

Donation fra Smukfond

Siden 1. maj har Hus Forbi via projektet Tandfeen hjulpet hjemløse og socialt udsatte til nye tænder.

Det har kunne lade sig gøre, efter Smukfonden har doneret 500.000 kroner til projektet.

- Det her er en af de donationer, som har gjort stort indtryk på mig, siger Poul Martin Bonde, som er formand for Skanderborg Festivalklub, som står bag Smukfest og Smukfonden.

Smukfonden uddelte i år samlet 1,4 millioner kroner blandt andet til Ventilen, The Back To Life Project, Haverne i Højvangen og Broen.

Smukfonden har siden 2014 doneret næsten seks millioner til sociale projekter i hele landet, som hjælper udsatte og ensomme.

20 procent af overskuddet fra Skanderborg Festivalklub, som står bag Smukfest, går til Smukfonden.

Kan hjælpe omkring 200

Simon Nielsen er selv hjemløs og Hus Forbi-sælger. Han er med til at se på de ansøgninger, som Tandfeen får ind.

- Tænder har en afgørende betydning for, hvordan du har det menneskeligt, siger Simon Nielsen.

Han kender flere, som førhen dækkede munden med hånden, når de talte, fordi de skammede sig over deres tænder.

- Da de så havde fået lavet tænder, var det nogle helt andre mennesker, fortæller han.

'Du er smuk, når du smiler'. Det er sloganet for projektet Tandfeen, som Simon Nielsen tror, vil kunne hjælpe omkring 200 med tandlægeregningen.

Pengene til tænder er egentligt et lån, som de hjemløse skal betale tilbage, hvis de kan. Men det er ikke altafgørende.

- Det vigtigste er, at man får lavet sine tænder. Har du mulighed for det, så må du meget gerne betale dem tilbage, for så kan vi hjælpe nogle flere. Men har du ikke mulighed for det, er det også okay, siger Simon Nielsen.

Det bliver fantastisk. Jeg glæder mig så meget til det. Frans Wandall, hjemløs

Frans Wandall har tidligere fået afslag til tilskud fra kommunen til nye tænder. Men nu kan han næsten ikke vente, til han får sine nye og han kan sætte tænderne i en stor, saftig bøf.

- Det bliver fantastisk. Jeg glæder mig så meget til det, siger Frans Wandall.

Smukfonden har torsdag besluttet at donere 300.000 kroner til Broen, 340.000 til The Back To Life Project, 150.000 kroner til Ventilen og 400.000 kroner til Haverne i Højvangen.

