Fra vellønnet bankmand til håndværker i løvens hule

I syv år arbejdede Palle Enggaard Top som sælger i en bank. Han var gift, fik en god løn og havde bil og hus.

Problemet var bare, at han var møgtræt af sit job. Det gav ham ondt i maven. Palle er ordblind, og det var svært at følge med tempoet i salgsjobbet.

Da Palle i 2015 blev skilt og ikke længere havde de samme forpligtelser, sagde han sit job op for at forfølge sin drøm.

Palle Enggaard Top er i dag med egne ord landet på den rette hylde.

Gammelt genbrugstræ

I dag har han flere ansatte på sin fabrik i Hasselager, hvor gamle stilladser bliver til dekorative skohylder og kabeltromler bliver forvandlet til rustikke spise- og sofaborde.

Firmaet hedder Kabeltromlen.

- Alt hvad vi bruger er gammelt genbrugstræ, og meget af det er gamle byggematerialer, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Fundamentet til firmaet blev lagt i forældrenes baghave.

- Jeg begyndte i det små at lave møbler, og så kunne jeg mærke en interesse for dem, og så begyndte det lige så stille at gribe om sig, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Løvens hule

Nu har han 7 ansatte på sin fabrik, der for nylig er flyttet ind i større lokaler. Der er stor efterspørgsel på møblerne.

- Det er første gang i mit liv, hvor jeg har mærket, at jeg er på den rette hylde, og det giver en lykkefølelse, siger Palle Enggaard Top til TV2 ØSTJYLLAND.

Palle Enggaard Top er med i den nye sæson af DR-programmet 'Løvens hule', hvor iværksættere har muligheden for at sælge deres ideer og visioner for fem succesfulde erhvervsfolk.

Palle søger hjælp til at blive synlig over for flere potentielle kunder.