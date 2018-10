Fra tirsdag er der seks spor mellem Skanderborg og Aarhus

Fra tirsdag morgen er der seks spor på stækningen mellem Skanderborg S og Aarhus S på E45.

I sidste uge blev motorvejen åbnet i tre sport i nordgående retning. Og fra i morgen følger så åbningen af de sidste tre færdige spor i sydgående retning.

Læs også Trafikken kører flydende efter åbning af nyt spor på E45

Med de seks færdige spor er det forventningen, at det bliver lettere at være trafikant på E45. På den udvidede del i hvert fald.

- I nordgående retning har vi oplevet en markant forbedring ved at tage et tredje spor i brug, siger Robin Højen Madsen, der er projektleder i Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

00:20 VIDEO: Mandag den 25. september åbnede et nyt tredje spor mellem Skanderborg S og Aarhus S i nordgående retning. Trafikken kørte glat. Videoen er fra den 25. september 2018. Luk video

Slidlag mangler

Udbygningen af E45 fra fire til seks spor begyndte i januar. Hastigheden på strækningen bliver 130 km/t.

Selv om bilister fra tirsdag morgen også kan benytte tre spor på strækningen, er arbejdet dog ikke helt færdigt. Motorvejen mangler det øverste slidlag. Det bliver lagt, når asfaltsæsonen begynder igen i foråret 2019.

Derfor er det på lånt tid, at bilister på strækningen er fri for vejarbejde.

- Vi kommer tilbage med arbejder på motorvejen for at øge kørekomforten med et godt slidlag, siger Robin Højen Madsen.

Læs også E45 nærmer sig 'kritisk belastning' - og presset vokser kun

Indtil videre må bilister derfor nøjes med at nyde, at der er ekstra plads på motorvejsdelen.

Tilbage i juni blev der åbnet ekstra spor for trafik på strækningen melllem Skanderborg Nord og Aarhus Syd.

Herunder kan du se Vejdirektoratets præsentation af udbygningen af E45 mellem Skanderborg og Aarhus: