Fra kulde, sne og slud til 16 grader og blæst

Søndag har været en kold omgang med sæsonens første sne flere steder i Østjylland.

Og koldt, det bliver det også i natten til mandag.

- Kulden fortsætter mandag morgen, hvor der fortsat er risiko for, at vi kommer under frysepunktet, og derfor er der også risiko for pletvis glatteveje, så vær opmærksom på det i morgentrafikken, også selvom der generelt bliver tre fire graders varme. Det er nemlig målt i to meters højde, mens der nede ved jorden godt kan være frost, siger Per Christiansen fra TV 2 Vejret.

Grå og våd mandag

Mandag bliver blæsende og grå og ud på eftermiddagen bliver den også våd.

Mandag sidst på eftermiddagen er der udsigt til regnvejr i det meste af Østjylland. Foto: TV 2 Vejret

- Der er ikke så meget pænt at sige om vejret mandag. Det vil føles som fra frysepunktet og ned til et par minusgrader, siger Per Christiansen.

Men så sker noget rent vejrmæssigt.

Tirsdag kan vi i Østjylland nemlig komme helt op på 16 grader. Og selvom det tegner til at blive en blæsende dag, så er det lidt af et vejrskifte sammenlignet med søndagens kulde.

- Onsdag bliver også lidt blæsende, og herefter går vi relativt pænt vejr i møde, siger Per Christiansen med henvisning til at det bliver 12 grader og vekslende mellem sol og lidt byger.