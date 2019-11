Fotograf tog billede på dronningens bryllupsdag - nu bliver billedet genskabt

Hun var netop blevet færdig med at fotografere brudepar, og det var egentlig ikke meningen, at hun ville tage flere billeder.

Fjernsynet kaldte. Hun ville hurtigt hjem og se dronningen blive gift med Henri de Monpezat.

Alle flagene på Adelgade i Skanderborg fik alligevel Tinne Gabs Dresler til hive kameraet frem en sidste gang.

Billedet fra den 10. juni 1967 kan måske vække nostalgi hos mere modne læsere. Men det fortæller også historien om en gade, der engang var lige, siden blev zigzagget og nu kommer til at antage (omtrent) samme form som for 52 år siden.

Dronning Margrethe og Henri de Monpezat, der ved den lejlighed blev prins Henrik, hyldes af folket, efter at de blev gift i Holmens Kirke. Foto: Ritzau Scanpix

En vigtig detalje

I 1992 blev Adelgade ændret fra bred vej til smal, zig-zaggende gade. Det skete, fordi bilister for 27 år siden ofte kørte gennem gaden med for høj fart.

- Da den var lige, kørte biler og motorcyklister, så man fik hjertet op i halsen. Det er flere gange sket, at en bil er havnet i en have, for der er jo nogle, der ikke forstår færdselsreglerne, siger Tinne Gabs Dresler til TV2 ØSTJYLLAND.

Da byrådet i Skanderborg besluttede at lave en zigzagget vej, glemte politikerne tilsyneladende én ting; cyklisterne. I hvert fald blev det ikke til en cykelsti, da man ændrede vejen samme år, som det danske herrelandshold vandt EM i fodbold.

Mænd og kvinder i orange arbejdstøj har i flere måneder været i gang med at ændre Adelgades udseende.

Politiker tør ikke selv cykle på gade

Resultatet er, at det ganske enkelt er farligt at cykle på Adelgade. Det kan de fleste cyklister, der har prøvet at manøvrere sig gennem en zigzag-drejning, mens en bil gør det samme, skrive under på.

At vejen kan være farlig for cyklister blev senest bevist, da en 22-årig skanderborgensisk kvinde i april i år blev ramt af en bil, der kom kørende bagved hende.

Det kræver nerver af stål (og en cykelhjelm) at være cyklist på Adelgade (billede fra april 2019)

Formanden for miljø- og planudvalget i Skanderborg Kommune, Claus Leick (SF), tør ikke selv cykle på Adelgade.

- Det er simpelthen for farligt. Man bliver klemt, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND i forbindelse med den 22-årige kvindes uheld.

Belysning både et minus og et plus

Den nye plan er at rette hele Adelgade ud samt lave cykelstier. Der vil være fartdæmpet til 30 kilometer i timen - det skal en række bump på vejen være med til at sikre.

22-årige Anne Sidelmann slog en kolbøtte henover styret, hvorefter hun ramte asfalten, da hun blev påkørt af en bil. Selvom hun efter styrtet havde smerter i hoften og nakken, var hun mest bekymret over, at bilen kunne have ramt et barn.

Tinne Gabs Dresler har boet i Skanderborg siden 1960, og ifølge hende er der udover forbedrede forhold for cyklister en anden vigtig fordel ved at lave Adelgade lige igen.

- Belysningen er så dårligt, at jeg tror en fremmed i byen ville have svært ved at navigere på gaden om aftenen. Det svært at se, hvor den zigger og zagger, når det er mørkt, siger hun.

ifølge den 79-årige pensionerede fotograf gør den nuværende belysning på Adelgade det nemmere at rette vejen ud.

- Dengang de lavede gaden om, var der en snu politiker der bestemte, at man ikke skulle røre ved gadelamperne, så på den måde er det nemt at gøre gaden lige igen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Tinne Gabs Dresler som hun selv så ud i 1967, hvor hun og dronning Margrethe begge blev gift. Foto: Privat

En royal forbindelse

Tinne Gabs Dreslers datter overbeviste hende for nylig til at dele sit billede af Adelgade anno 1967 i facebookgruppen "Alt om Skanderborg", hvor billedet har fået mange opadvendte tommelfingre og hjerter.

- Det forbavser mig, at så mange har set billedet og synes, det er sjovt, siger hun.

Tinne Gabs Dresler blev i øvrigt gift samme år som dronningen, dog i november måned, og så har hun mindst én ting mere til fælles med dronning Margrethe.

- Jeg er lige så gammel som dronningen, men jeg får godt nok ikke så meget i pension, som hun gør, siger Tinne Gabs Dresler med et grin.

Et forsøg på at genskabe Tinne Gabs Dreslers billede anno 1967. Symptomatisk holder biler i kø på Adelgade på grund af vejarbejde. Billedet er taget i denne uge. I begge sider af vejen er der siden tilføjet røde striber, der markerer cykelstier.