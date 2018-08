Fotograf kørt ned på Jyllandsringen: Er kommet alvorligt til skade

En fotograf er kommet alvorligt til skade, da han var på arbejde på Jyllandsringen, hvor der i disse dage er forskellige billøb for forskellige bilklasser. Det skete kort efter klokken halv et, da man var ved at afvikle DTC løbet.

- Føreren af racerbilen mister kontrollen på banen. Han kommer uden for banen og rammer jordvold, og så er det, at bilen ryger videre ind i fotografen, siger Anders Olesen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Læs også Dørmand stukket med kniv i sit eget hjem

Ifølge vagtchefen er fotografen kommet alvorligt til skade, men er uden for livsfare. Han bliver i øjeblikket behandlet på Aarhus Universitetshospital.

Løbet blev kortvarigt afbrudt, mens politiet undersøgte ulykkesstedet. Senere vil stedet blive undersøgt endnu en gang.

- Arbejdstilsynet er på vej derud nu, de kommer til at varetage en undersøgelser derude, siger Anders Olesen.