Forvaltning revses fra flere kanter: - Vi blev trampet på af en elefant

- Uagtet at det er uretfærdig for medarbejderen, så må hensynet til børn, forældre og god drift af vores institution vægte højest.

Sådan lyder det fra direktør for Børn og Skole i Randers Kommune, Michael Maaløe, som svar på, at en mandlig medarbejder i den kombinerede børnehave og vuggestue Stjernehuset ikke kan vende tilbage til sit job.

Manden blev i maj måned sigtet for seksuelt misbrug af en pige, men blev siden renset efter en undersøgelse af politiet.

02:42 VIDEO: Vi tænker stadigvæk, at vores vurdering er den rigtige, lyder det fra direktør for Børn og Skole i Randers Kommune, Michael Maaløe. Luk video

Seks ansatte har sygemeldt sig

Sagen har medført store bølger i og omkring Stjernehuset, hvor både personale og flere forældre ønsker den mandlige pædagogmedhjælper tilbage.

Det er derfor tvivlsomt, om driften i institutionen bliver bedre af kommunens valg.

Selvfølgelig skal han tilbage, hvor han hører til, og det er i Stjernehuset. Anette Andersen, tillidsrepræsentant, Stjernehuset

Seks ansatte i Stjernehuset har således sygemeldt sig efter meldingen om, at den mandlige pædagogmedhjælper ikke får lov at vende tilbage til den institution, hvori han har arbejdet i over 23 år.

Stjernehuset har 13 vuggestuebørn og 69 børnehavebørn, hvoraf de 23 børn dagligt opholder sig i udegruppen Stjerneskuddet Foto: Mathias Fredslund Hansen / Jysk Fynske Medier / Ritzau Scanpix

"Kom nu tilbage!"

En af de sygemeldte er tillidsrepræsentant Anette Andersen, der fik det fysisk dårligt, da personalet onsdag fik at vide, at den mandlige medarbejder ikke må komme tilbage.

Læs også Forældrepar fik ikke at vide, at deres lille pige var del af sag om overgreb

- Pludselig står Michael Maaløe ud af det blå i personalestuen og fortæller, hvad der er besluttet, og at det er ham der har taget beslutningen alene, og så sidder vi allesammen og føler os fuldstændig magtesløse. Det er som om, vi blev trampet på af en elefant, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

00:45 VIDEO: Der er ingen ro i Stjernehuset, lyder det fra tillidsrepræsentant Anette Andersen. Luk video

Hun håber, forvaltningen rækker hånden ud og giver en undskyldning til den mandlige medarbejder.

- Selvfølgelig skal han tilbage, hvor han hører til, og det er i Stjernehuset. Vi har hele tiden vidst, at han var uskyldig, vi har hele tiden tænkt, at han selvfølgelig ville komme tilbage til Stjernehuset, når han var blevet frikendt, siger hun og fortsætter:

- Vi mangler ham, og vi mangler hans kone, der også har været sat ud af spil i alt det her. Børnene mangler dem. Personalet mangler dem. Forældrene mangler dem. Vi råber allesammen: "Kom nu tilbage!"

02:10 VIDEO: Pædagogmedhjælperen er fuldstændig uskyldig og bør få sit job tilbage, lød det mandag fra byrådsmedlem fra Henning Jensen Nyhuus (S) inden et ekstraordinært byrådsmøde i kommunen. Luk video

- Vi har det forfærdeligt

Over for TV2 ØSTJYLLAND siger Michael Maaløe, at han er sikker på, at Stjernehuset snart "finder tilbage til en god gænge". Det er ikke det aktuelle billede, melder tillidsrepræsentant Anette Andersen.

- Forvaltningen har ikke overholdt alle regler, har vi fundet ud af. Måske har de handlet i panik, fordi de ikke har sat sig ordentlig ind i sagerne, og det har så bare vist sig at være helt forkert, siger hun og fortsætter:

- Vi har det forfærdeligt, og vi er selvfølgelig kede af det. Vi er allesammen berørte af det. Der er vikarer i huset hele tiden, og der er ikke stabilitet.

02:10 Tine Revnsbæk og Christopher Steen måtte vente to måneder, før de fandt ud af, at Randers Kommune havde sendt deres barns navn og cpr-nummer til politiet. Luk video

Forvaltning bør ses efter i sømmene

Som det fremgår af Anette Andersens udtalelser, ønsker flere forældre, at den mandlige pædagogmedarbejder vender tilbage til Stjernehuset. En af de forældre er Christopher Steen, der er far til en lille pige i institutionen.

- Det er et kæmpe tillidsbrud, og nu står Michael Maaløe og siger, at kommunen vil gøre institutionen tryg. Det er totalt selvmål, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Stjernehuset er en kommunal institution, der blev taget i brug i februar 1996.

Christopher Steen lægger ikke fingre imellem i sin kritik af forvaltningen i Randers Kommune.

- Jeg vil kraftigt mene, at forvaltningen skulle ses efter i sømmene og så var der efter min mening nogle, der skulle skiftes ud. Det er heller ikke ligefrem på den her måde, at de opfordrer unge mænd til at blive pædagoger.

Sektorformand i pædagogisk sektor i FOA Randers, Karin Mathiesen, oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at FOA følger sagen nøje.

